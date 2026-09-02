Владимир Путин / © Associated Press

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Провал российской армии на Запорожском направлении заставил диктатора Владимира Путина сделать ставку на Донбасс.

Такое мнение высказал в эфире Киев24 военный эксперт Иван Тимочко.

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По его мнению, для Кремля Донецкое направление сейчас имеет стратегическое значение, ведь новый провал может поразить позиции российского командования.

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«То, что Донетчина для Путина приоритетна, это однозначно, потому что это связано с тем, что Герасимов (начальник Генштаба РФ — ред.) провалил наступление на Запорожском направлении, а он вместе с ним анонсировал это направление как стратегическое, а Путин — Донецкое. И сейчас будет означать, что если и там провалится наступление российских войск, тогда невозможно будет сбросить провал на бездарность или вину на Герасимова», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что Путину важно показать хотя бы минимальные результаты перед предстоящей военной кампанией.

«Мы говорим, на самом деле, о весенне-летней кампании, образца 26-го года, поэтому Путину будет легче, если там, скажем, какие-нибудь хотя бы минимальные успехи будут на Донетчине, а не провальные, как на Запорожском направлении, когда они начали отступать на Днепропетровщине», — пояснил Тим.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, руководитель Украинского центра изучения оккупации и бывший чиновник Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о признаках, свидетельствующих, что армия РФ готовит новое наступление на юге Украины. По его данным, россияне строят бетонные укрепления вдоль линии фронта в направлении Гуляйполе — Пологи.

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По информации американских аналитиков, противник хочет закрепиться на Сумщине и возле Константиновки. Тем временем Сил обороны проводят контратаки на Лиманском и Боровском направлениях, срывая планы врага по окружению ключевых городов Донбасса.

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