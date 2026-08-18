После мобилизации РФ может открыть новый участок фронта: в ВСУ назвали вероятное направление

Российский военный / © Associated Press

Реклама

Российские войска потенциально могут активизировать боевые действия на Черниговском направлении, если получат дополнительные силы, в частности, в результате новой мобилизации. Для Украины это станет серьезным вызовом и потребует переброски дополнительных ресурсов.

Об этом заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в комментарии “УНИАН”.

Реклама

Он прокомментировал заявления о возможном наступлении России в Киевскую и Черниговскую области и подчеркнул, что вся территория вдоль границы с РФ и Беларусью остается потенциально опасным направлением.

Реклама

По словам Федоренко, риск повторной активизации боевых действий там не исчезал с момента, когда российские войска были вытеснены из Киевской области.

«Риск не уменьшался ни на день. После того, как противника отогнали с Киевщины, с того момента там войска осуществляют укрепления, дополнительно закапываются, делают килл-зоны. Войска Сил обороны Украины готовы к тому, что в какой-то момент это направление снова станет активным или высокоактивным», — отметил военный.

Федоренко объяснил, что ситуация может измениться, если Россия получит дополнительный ресурс и проведет мобилизацию. В таком случае у противника потенциально будет достаточно сил, чтобы одновременно активизировать еще одно направление — в частности Черниговщину.

По словам командира, для Украины это станет огромной проблемой, поскольку Силам обороны придется задействовать дополнительные подразделения и средства на новом горячем участке фронта.

Реклама

«Это будет вызов, с которым мы справимся. У нас нет иного выхода. Но для нас это дополнительные силы и средства, которые мы будем вынуждены задействовать еще на одном горячем отрезке», — подытожил Федоренко.

Новое наступление РФ на Украину — что известно

В ГУР прокомментировали слухи, что Россия готовит новое наступление на Киевщину и Черниговщину. В ведомстве заявили, что теоретически российская армия может начать наступательные действия с севера этого года, однако пока нет признаков, свидетельствующих о подготовке.

Напомним, недавно в западных СМИ появилась информация, что президент РФ Владимир Путин может готовить новое наступление на Украину этой зимой. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на западных аналитиков и чиновников.

Между тем, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко раскрыл страшные планы Кремля, которые удалось сорвать. Российское командование планировало создать на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей условия для предстоящего наступления на Запорожье.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров