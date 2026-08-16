- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 515
- Время на прочтение
- 2 мин
Взяли ли россияне Малую Токмачку на этот раз: что говорят в ВСУ
Российские войска снова заявили о «захвате» Малой Токмачки, однако в ВСУ заявили, что населенный пункт остается под контролем украинских защитников.
Малая Токмачка в Запорожье остается под контролем украинских военных. Боец 118-й отдельной механизированной бригады Иван «Крест» Демченко опроверг очередные заявления российской стороны о якобы захвате населенного пункта.
Слова военного обнародовал канал "Киев24".
Российские войска действительно пытались штурмовать Малую Токмачку, однако успеха не имели.
«Россияне снова отчитались, что они якобы взяли Малую Токмачку. С уверенностью говорю, что были попытки накатами взять непокоренную и сломанную Малую Токмачку, но ничего у них не получилось. Зона нашей ответственности держится, работа продолжается», – заявил Демченко.
Малую Токмачку россияне «брали» уже не в первый раз
Малая Токмачка расположена на Запорожском направлении неподалеку от Орехова. Российская сторона уже неоднократно заявляла о якобы захвате населенного пункта, однако украинские военные опровергали эти сообщения.
Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады продолжают удерживать рубежи в районе деревни в условиях постоянных российских штурмов.
Ранее Книга рекордов Украины зафиксировала 1500 дней удержания украинскими военными рубежей в районе Малой Токмачки в условиях непрерывных атак противника.
Из-за регулярных заявлений российской стороны о «захвате» села Малая Токмачка фактически стала одним из символов расхождения между российскими сводками и реальной ситуацией на поле боя.
По мнению экспертов, российские военные сознательно преувеличивают масштабы своего продвижения, чтобы создать иллюзию постоянного и успешного наступления по всем ключевым направлениям. Главная цель подобных дезинформационных вбросов – убедить западных партнеров в бесперспективности дальнейшей поддержки Украины.