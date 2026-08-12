ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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На некоторых участках наступления ВСУ на Александровском направлении безвозвратные потери россиян превышали украинские в восемь раз. При этом российское командование, несмотря на тяжелые ранения, приказывает своим солдатам идти в бой. Всего одна бригада ВСУ уничтожила столько же оккупантов, сколько насчитывает целая вражеская бригада.

Об этом Руслан Марышев, командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

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Наступление ВСУ на фронте — что известно

По словам командира, во время наступательной операции украинские военные сталкивались с показательными ситуациями по отношению к российскому командованию к собственному личному составу.

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«Один из случаев: штурмовая группа (россиян — ред.) шла, которую мы размотали, там один остался без ног. Он докладывает, что „мне оторвало ноги, я умираю“. Ему говорят: „Давай ползи, ползи вперед, вперед — надо захватить“. То есть вообще нонсенс», — рассказал Руслан Марышев.

Как отметил военный, на определенных этапах операции украинским подразделениям удавалось выполнять боевые задания без собственных потерь.

«Это где-то уже не в начале, а даже через неделю-две. Например, были задачи выйти на определенный рубеж, зачистить три или четыре ВОП на моем направлении или населенный пункт. И реально примерно неделю даже и потерь не несли. Просто брали в плен, зачищали, занимали и продвигались дальше», — отметил военный.

Относительно соотношения потерь Руслан Марышев отметил, что в украинских подразделениях преобладают раненые, которые могут восстановиться, в то время как безвозвратные потери значительно ниже. По его словам, на отдельных участках наступления соотношение потерь составило примерно один к восьми в пользу ВСУ — то есть на одного погибшего украинского военного приходилось восемь уничтоженных россиян.

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Комбриг добавил, что, несмотря на общепринятое правило военной науки о необходимости трехкратного преимущества сил для наступления, украинские войска наступали меньшей группировкой, но достигли больших вражеских потерь. Оценивая общее количество уничтоженных российских военных за время операции, командир отметил, что речь идет о тысячах россиян.

«За эту всю операцию больше тысячи, это 100%. Это безвозвратно. А сколько взятых еще в плен и раненых? Ну, пожалуй, только моя бригада нанесла потери врага где-то около трех с копейками тысяч. Это одна бригада. Я не говорю за всю группировку», — заявил он.

Отвечая на вопрос журналистки о масштабах уничтоженных сил врага, Руслан Марышев сравнил их с уничтожением целой вражеской бригады, нескольких полков или десятков батальонов.

Наступление ВСУ на Александровском направлении — последние новости

Напомним, бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ провели успешное наступление на Александровском направлении. Им удалось уволить 26 населенных пунктов и вернуть под контроль более 745 квадратных километров территории.

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Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что российские потери составляют по меньшей мере 9550 человек убитыми и еще более 6600 ранены во время наступления украинских сил.

Командир 95-й бригады рассказал, как ДШУ продвинулись на 20-25 км вглубь обороны РФ.

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