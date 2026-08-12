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На деяких ділянках наступу ЗСУ на Олександрівському напрямку безповоротні втрати росіян перевищували українські увосьмеро. Водночас російське командування попри важкі поранення наказує своїм солдатам іти в бій. Лише одна бригада ЗСУ знищила стільки ж окупантів, скільки налічує ціла ворожа бригада.

Про це Руслан Маришев, командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

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Наступ ЗСУ на фронті — що відомо

За словами командира, під час наступальної операції українські військові стикалися з показовими ситуаціями щодо ставлення російського командування до власного особового складу.

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«Один з випадків: штурмова група (росіян — ред.) йшла, яку ми розмотали, там один залишився без ніг. Він доповідає, що „мені відірвало ноги, я вмираю“. Йому кажуть: „Давай ползи, ползи вперёд, вперёд — надо захватить“. Тобто взагалі нонсенс», — розповів Руслан Маришев.

Як зазначив військовий, на певних етапах операції українським підрозділам вдавалося виконувати бойові завдання без власних втрат.

«Це десь уже не на початку, а навіть через тиждень-два. Наприклад, були задачі вийти на певний рубіж, зачистить три чи чотири ВОПи на моєму напрямку або населений пункт. І реально десь тиждень навіть і втрат не несли. Просто брали в полон, зачищали, займали і просувались далі», — зазначив військовий.

Щодо співвідношення втрат Руслан Маришев зазначив, що в українських підрозділах переважають поранені, які можуть відновитися, тоді як безповоротні втрати значно нижчі. За його словами, на окремих ділянках наступу співвідношення втрат становило приблизно один до восьми на користь ЗСУ — тобто на одного загиблого українського військового припадало вісім знищених росіян.

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Комбриг додав, що попри загальноприйняте правило військової науки про необхідність трикратної переваги сил для наступу, українські війська наступали меншим угрупуванням, але досягли більших ворожих втрат. Оцінюючи загальну кількість знищених російських військових за час операції, командир зазначив, що мова йде про тисячі росіян.

«За цю всю операцію — більше тисячі, це 100%. Це безповоротних. А скільки взятих ще в полон і поранених? Ну, мабуть, тільки моя бригада нанесла втрати ворога десь порядка три з копійками тисяч. Це одна бригада. Я не кажу за все угрупування», — заявив він.

Відповідаючи на запитання журналістки про масштаби знищених сил ворога, Руслан Маришев порівняв їх зі знищенням цілої ворожої бригади, кількох полків або десятків батальйонів.

Наступ ЗСУ на Олександрівському напрямку — останні новини

Нагадаємо, бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ провели успішний наступ на Олександрівському напрямку. Їм вдалося звільнити 26 населених пунктів і повернути під контроль понад 745 квадратних кілометрів території.

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Раніше президент Володимир Зеленський зауважив, що російські втрати становлять щонайменше 9550 осіб убитими та ще понад 6600 осіб пораненими під час наступу українських сил.

Командир 95-ї бригади розповів, як ДШВ просунулися на 20-25 км углиб оборони РФ.

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