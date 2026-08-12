Нещадний літній розгром: ЗСУ перетворили на попіл рекордну кількість техніки та ворогів у липні

Знищена російська військова вантажівка / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У липні втрати російської армії сягнули 42 860 військових, що стало найбільшим показником від початку року. Сили оборони України також оновили історичний антирекорд ворога за знищеною автомобільною технікою.

Про це повідомило Міноборони України з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

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Втрати ворога за липень 2026 року

У липні кількість знищених та важко поранених російських військовослужбовців була найвищою від січня 2025 року. Таким чином, липень став четвертим за результативністю місяцем для Сил оборони України за весь період повномасштабної війни — за кількістю знищеного особового складу противника.

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Загальні втрати російської армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення становлять 1 461 660 військових.

РФ зазнала рекордних втрат автомобільної техніки

У липні українські захисники продовжували системно знижувати спроможності російської ППО та ускладнювати ворожу логістику.

За місяць бійці ЗСУ уразили 68 засобів протиповітряної оборони Росії. Водночас було знищено або пошкоджено 13 998 одиниць автомобільної техніки — це найвищий показник за весь час.

Крім того, протягом липня українські військові уразили 162 російські танки. Зокрема, 22 липня було знищено або пошкоджено 28 таких машин.

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Також за минулий місяць Сили оборони знищили та підбили 204 бойові броньовані машини і 2016 артилерійських систем РФ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за липень Сили оборони за допомогою дронів знищили та важко поранили 30 272 російських військових, і це підтверджено відео. Найкращих результатів досяг спецпідрозділ «Альфа» СБУ. Загалом армія РФ щомісяця втрачає на фронті близько 30 тис. осіб.

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