Штучний інтелект "вбив" понад 10 гектарів урожаю: фермер довірився пораді чатбота

Фермер (ілюстративне фото)

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На Тайвані 67-річний фермер на прізвище Ву втратив молоді посіви кунжуту після того, як скористався схемою обробки пестицидами, яку йому запропонував чатбот зі штучним інтелектом.

Про цей інцидент розповідає тайванське видання CTWANT.

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Чоловік почав консультуватися з ШІ близько року тому. Спочатку він ставився до таких порад скептично, однак після кількох вдалих рекомендацій почав дедалі більше покладатися на чатбот — зокрема щодо добрив і планування робіт на фермі.

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Згодом Ву вирішив повністю дотриматися запропонованої ШІ схеми боротьби з бур’янами та шкідниками. Не перевіривши її у фахівців, він обробив близько 25 акрів (приблизно 10 гектарів) молодого кунжуту сумішшю кількох агрохімікатів.

За даними видання, до неї входили препарати проти бур’янів, а також тіаметоксам і емамектинбензоат для боротьби зі шкідниками.

Уже менш ніж за добу після обробки сходи кунжуту почали в’янути та гинути.

«Якщо обприскати цим рослини, наступного дня розсада не виживе», — розповів Ву.

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За його словами, суміш знищила не лише бур’яни.

«І трава, і розсада загинуть, причому розсада — ще швидше», — додав фермер.

Фахівці неодноразово попереджали, що чатботи можуть видавати переконливі, але неправильні рекомендації. Тому подібні поради, особливо щодо сільського господарства, медицини, права чи фінансів, варто додатково перевіряти у профільних спеціалістів.

Раніше ми повідомляли, що проти OpenAI подали новий позов через смерть 29-річної Фейт Медісон. Родина жінки стверджує, що тривале спілкування з ChatGPT посилювало її релігійні марення та романтизувало смерть, що зрештою могло підштовхнути її до самогубства.

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