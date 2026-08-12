У Туреччині розбився винищувач F-16: що з пілотом

F-16 / © AFP

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У турецькій провінції Ялова зазнав аварії винищувач F-16 Повітряних сил Туреччини. Пілоту вдалося вижити.

Про це пише Clash Report.

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Що відомо про авіатрощу

Аварія сталася у провінції Ялова. За попередньою інформацією, літак виконував тренувальний політ, коли зазнав катастрофи.

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Пілот винищувача вижив після падіння літака. Інші подробиці інциденту, зокрема причини аварії та стан пілота, наразі не повідомляються.

На місці події працюють відповідні служби. Причини падіння F-16 мають встановити в межах розслідування.

Як ми писали, за словами авіаексперта Валерія Романенка, точну причину падіння українського F-16 наразі не встановлено. Серед можливих версій він назвав технічну несправність або помилку пілота. Експерт наголосив, що головним пріоритетом у таких ситуаціях є життя льотчика, адже підготовка досвідченого військового пілота займає роки.

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