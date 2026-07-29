Україна втратила F-16 під час бойового завдання: що з пілотом

F-16 / © Lockheed Martin

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Винищувач F-16 Повітряних Сил ЗСУ під час перехоплення ворожих повітряних цілей потрапив у нештатну ситуацію, внаслідок чого пілот був змушений катапультуватися.

Про це 29 липня повідомили у Повітряних Силах Збройних Сил України.

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Що сталося з винищувачем F-16

За офіційною інформацією відомства, 29 липня 2026 року з винищувачем F-16 було втрачено зв’язок на одному з напрямків фронту. У цей момент пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника.

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За попередніми даними, на борту повітряного судна сталася нештатна ситуація, яка змусила льотчика терміново катапультуватися.

«Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики», — зазначають у військовому відомстві.

У Повітряних Силах також додали, що внаслідок падіння винищувача жертв серед цивільного населення та руйнувань на землі не зафіксовано. Зараз на місці події працюють правоохоронці та експерти, які встановлюють усі причини й обставини інциденту.

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