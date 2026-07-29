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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Двоголовий гекон став сенсацією: рідкісний малюк вижив і здивував Мережу (фото, відео)

У США рідкісний двоголовий гекон здивував науковців та дожив до чотирьох тижнів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Гекон із двома головами. Фото: Rockstar Geckos

Гекон із двома головами. Фото: Rockstar Geckos / © соцмережі

У той час як більшість тварин із подібними аномаліями гинуть у перші дні життя, крихітна ящірка з двома мізками не лише вижила, а й навчилася успішно координувати свої рухи. Унікальне дитинча, яке отримало подвійне ім’я Саймон і Гарфанкель, уже відсвяткувало перший місяць від дня народження.

Про це пише Daily Mail.

За словами заводчиків, яйце чубатого гекона нічим не відрізнялося від інших, поки наприкінці червня з нього не вилупився малюк із поліцефалією — рідкісним станом, коли організм має більше однієї голови.

«Ця малеча була сюрпризом! У нас таке траплялося лише раз за всі наші роки, коли вилуплялися немовлят. На жаль, вони не часто живуть так довго, але ми зробимо все можливе.» — зазначили Rockstar Geckos у Facebook.

У понеділок малюк відсвяткував свій перший чотиритижневий ювілей. Заводчики поділилися новими світлинами, щоб продемонструвати неймовірно малі розміри рептилії.

«Ось їм 4 тижні!» — написав Rockstar Geckos у Facebook. — «Я спеціально вибрав ці фотографії, щоб показати, які вони ще крихітні, лише 1,8 грама. Важко зрозуміти, поки не побачиш їх поруч з нігтем».

При поліцефалії кожна голова має власний мозок і намагається керувати спільним тілом. Зазвичай такі тварини рухаються хаотично через внутрішній «конфлікт» між мізками, а у змій одна голова навіть може атакувати іншу. Проте у випадку Саймона і Гарфанкеля жодна з голів не є домінантною, а їхнє фізичне розташування унеможливлює самоатаку.

Гекон із двома головами. Фото: Rockstar Geckos / © соцмережі

Гекон із двома головами. Фото: Rockstar Geckos / © соцмережі

«Їхні голови розташовані таким чином, що вони не можуть дотягнутися чи вкусити одна одну», — додають у розпліднику.

Гекон із двома головами. Фото: Rockstar Geckos / © соцмережі

Гекон із двома головами. Фото: Rockstar Geckos / © соцмережі

Публікації з геконом викликали справжній ажіотаж у соцмережах. У коментарях користувачі захоплюються малюком, називаючи його дивовижним та неймовірно гарним, а дехто зізнається, що спочатку сприйняв світлини за роботу штучного інтелекту. Також дописувачі жартують, що з двома мізками ящірка неодмінно виросте дуже розумною.

Гекон із двома головами. Фото: Rockstar Geckos / © соцмережі

Гекон із двома головами. Фото: Rockstar Geckos / © соцмережі

Подібні аномалії в природі є надзвичайно рідкісними, але трапляються й серед інших тварин. Зокрема, на одній із ферм у Кентуккі народилося теля з двома головами, чотирма очима, вухами та двома ротами. Експерти зазначають, що шанс народження подібних тварин оцінюється приблизно як один на 400 мільйонів, що робить факт виживання гекона Саймона і Гарфанкеля справжнім феноменом.

Нагадаємо, біля узбережжя Австралії мешкає еполетна акула здатна не лише швидко плавати, але й спритно лазити по камінню під час відпливів, шукаючи здобич у теплих мілководних калюжах. Природа наділила її неймовірною здатністю виживати в умовах критичної нестачі кисню, повністю змінюючи роботу власної кровоносної системи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
381
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