Федоров назвав запропоновані Зеленським посади "декоративними"

Михайло Федоров

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Ексміністр оборони Михайло Федоров відмовився від запропонованої президентом Володимиром Зеленським посади віцепрем’єр-міністра з питань військових інновацій, оскільки вважає її «декоративною».

Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

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За словами Федорова, його багаторічний досвід роботи в уряді дозволяє чітко розуміти, які державні посади є ефективними, а які мають лише формальний характер.

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«Враховуючи мій досвід роботи в уряді, я розумію, які посади функціональні, а які ні», — сказав він.

Федоров пояснив, що віцепрем’єр без власного міністерства фактично не має можливості формувати команду, ухвалювати управлінські рішення та відповідати за кінцевий результат.

На його думку, така посада може створювати інституційні конфлікти з міністерствами, діяльність яких вона координує, а тому «це більше декоративна посада, яка не націлена на реалізацію моїх сильних сторін».

Колишній міністр також розповів, що після його пресбрифінгу отримав від керівництва держави кілька пропозицій щодо подальшої роботи, однак від усіх відмовився.

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«Я просто сказав, що в мене є певна візія, що робити далі. Де б я не був, я буду слідувати цій візії, але займати якусь декоративну посаду не буду», — наголосив він.

Федоров зазначив, що сприймає себе насамперед як менеджера, здатного будувати ефективні системи та досягати конкретних результатів, тому не бачить сенсу працювати на посаді без реальних управлінських повноважень.

Він додав, що не ставив жодних ультиматумів, а лише відмовився від запропонованих посад, пояснивши: «Ні, дякую, я буду працювати в іншому полі».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонував колишньому міністрові оборони Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі.

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