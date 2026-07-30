Яке свято 5 серпня 2026 року / © ТСН

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5 серпня 2026 року — середа. 1623-й день війни в Україні.

Яке свято 5 серпня

5 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Євстигнія / © Pixabay

5 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Євстигнія. Він жив у III–IV століттях і понад 60 років служив воїном у римському війську. За переказами, він був свідком чудесного явлення хреста на небі, яке побачив імператор Костянтин Великий перед вирішальною битвою. Після завершення військової служби Євстигній оселився в рідному місті та присвятив життя молитві й служінню Богові. Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник, який переслідував християн, святий відкрито засудив його за відступництво від віри. За це Євстигнія схопили, піддали тортурам і стратили, коли йому було близько 110 років.

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5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора / © pexels.com

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора. Саме цього дня 1914 року в американському місті Клівленд запрацював перший електричний світлофор, який став прообразом сучасних систем регулювання дорожнього руху. Свято покликане нагадати про важливість безпеки на дорогах, дотримання правил дорожнього руху та роль світлофорів у збереженні життя пішоходів і водіїв.

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5 серпня День спідньої білизни / © pexels.com

Також 5 серпня День спідньої білизни. Це неофіційне свято виникло у США як спосіб привернути увагу до ролі спідньої білизни в повсякденному житті, моді та самовираженні. Свято започаткувала компанія Freshpair, яка продає білизну, щоб популяризувати якісну та комфортну продукцію. Згодом ідею підхопили бренди одягу, магазини та користувачі соціальних мереж.

5 серпня Всесвітній день устриць / © pexels.com

А ще 5 серпня Всесвітній день устриць. Це неофіційне гастрономічне свято присвячене одному з найвідоміших морських делікатесів і покликане популяризувати культуру споживання устриць, а також привернути увагу до сталого розвитку устричних ферм і збереження морських екосистем.

5 серпня святкують День свіжого дихання / © pexels.com

5 серпня святкують День свіжого дихання. Його головна мета — звернути увагу на те, що свіже дихання залежить не лише від жувальної гумки чи м’ятних льодяників, а насамперед від правильного догляду за зубами та язиком, регулярного використання зубної нитки й своєчасних візитів до стоматолога.

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