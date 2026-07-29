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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
2 хв

Чи дійсно мітинги на підтримку Федорова проплачені: ексміністр сам прокоментував

Михайло Федоров категорично спростував чутки про нібито «проплачені» мітинги на його підтримку після відставки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Михайло Федоров

Михайло Федоров / © Українська правда

Ексміністр оборони Михайло Федоров прокоментував закиди, які лунають в окремих пабліках, що нібито мітинги на його підтримку проплачені.

Про це він розповів у свіжому інтерв’ю «Українській правді».

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва запитала, чи знає Федоров про це, і чи може бути, що його політичні опоненти доносять ці чутки до президента Зеленського.

«Я не знаю, що доноситься президентові. Думаю, що він так точно не вважає. Бо у нас так (що мітинги проплачені — Ред.) вважають або росіяни, або корупціонери. Я не думаю, що хтось з адекватних людей може так вважати. Це значить, що люди, які так вважають — не розуміють українське суспільство», — каже Федоров.

Екс-міністр поскаржився, що певні Телеграм-канали протягом декількох місяців системно критикувавали його і його команду.

«В Україні якщо ти дав комусь грошей, або взяв у когось гроші — про це всі знають. Тому ми з вами точно дізнаємося, хто за якою компанією стоїть, і хто які Телеграм-канали купує», — зазначв Федоров.

«Тобто, це (чутки про проплачені мітинги — Ред.) „дим без вогню“. — уточнив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

«Сто відсотків», — підсумував колишній глава Міноборони.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони Федоров перервав довгу мовчанку і назвав реальну причину свого звільнення.

Також він назвав запропоновані Зеленським посади «декоративними».

Нагадаємо, що у Києві оголосили безстрокові протести на підтримку Михайла Федорова.

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Дата публікації
Кількість переглядів
55
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