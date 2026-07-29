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Чи дійсно мітинги на підтримку Федорова проплачені: ексміністр сам прокоментував
Михайло Федоров категорично спростував чутки про нібито «проплачені» мітинги на його підтримку після відставки.
Ексміністр оборони Михайло Федоров прокоментував закиди, які лунають в окремих пабліках, що нібито мітинги на його підтримку проплачені.
Про це він розповів у свіжому інтерв’ю «Українській правді».
Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва запитала, чи знає Федоров про це, і чи може бути, що його політичні опоненти доносять ці чутки до президента Зеленського.
«Я не знаю, що доноситься президентові. Думаю, що він так точно не вважає. Бо у нас так (що мітинги проплачені — Ред.) вважають або росіяни, або корупціонери. Я не думаю, що хтось з адекватних людей може так вважати. Це значить, що люди, які так вважають — не розуміють українське суспільство», — каже Федоров.
Екс-міністр поскаржився, що певні Телеграм-канали протягом декількох місяців системно критикувавали його і його команду.
«В Україні якщо ти дав комусь грошей, або взяв у когось гроші — про це всі знають. Тому ми з вами точно дізнаємося, хто за якою компанією стоїть, і хто які Телеграм-канали купує», — зазначв Федоров.
«Тобто, це (чутки про проплачені мітинги — Ред.) „дим без вогню“. — уточнив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.
«Сто відсотків», — підсумував колишній глава Міноборони.
Нагадаємо, що колишній міністр оборони Федоров перервав довгу мовчанку і назвав реальну причину свого звільнення.
Також він назвав запропоновані Зеленським посади «декоративними».
Нагадаємо, що у Києві оголосили безстрокові протести на підтримку Михайла Федорова.