Саудівська Аравія відкрито вступила у війну проти Ірану

Саудівська Аравія / © Associated Press

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Саудівська Аравія вперше відкрито долучилася до військової кампанії проти підтримуваних Іраном угруповань, завдавши спільних зі США ударів по шиїтських воєнізованих формуваннях в Іраку.

Як повідомляє BBC, цей крок означає фактичне пряме втягнення Ер-Ріяда у нинішнє протистояння з Тегераном, яке до цього переважно велося через проксі-сили.

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За даними Центрального командування США (CENTCOM), цілями ударів стали об’єкти угруповань, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), які, за твердженням Вашингтона, причетні до атак на американські війська та саудівську енергетичну інфраструктуру.

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За інформацією BBC, іракські Сили народної мобілізації (PMF), до складу яких входять підтримувані Іраном шиїтські формування, заявили про загибель щонайменше 20 своїх бійців і ще 32 поранених унаслідок спільної операції США та Саудівської Аравії. Удари були завдані по базах угруповання в кількох провінціях Іраку.

У CENTCOM заявили, що операція стала відповіддю на понад 30 атак безпілотниками, які, за версією американських військових, були організовані КВІР протягом останніх трьох діб.

Своєю чергою речник Міністерства оборони Саудівської Аравії генерал-майор Туркі аль-Малікі повідомив, що проіранські угруповання запускали безпілотники з території Іраку по нафтових об’єктах королівства. За його словами, Ер-Ріяд діяв у межах права на самооборону та завдав ударів по конкретних військових цілях.

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Операція відбулася невдовзі після того, як Іран завдав ракетного удару по американських військових об’єктах на Близькому Сході. США заявили, що всі ракети були перехоплені, тоді як КВІР повідомив про атаку на американську авіабазу та командний центр у Йорданії.

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Міністерство закордонних справ Ірану засудило удари по території Іраку, назвавши їх порушенням міжнародного права та частиною американо-ізраїльської стратегії розширення війни на Близькому Сході. Іракська влада також висловила протест, заявивши про порушення суверенітету країни.

На тлі нового витка ескалації світові ціни на нафту зросли через побоювання, що бойові дії можуть ще більше вплинути на безпеку судноплавства та постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іранські військові здійснили спробу раптового ракетного удару по американських силах, розташованих на Близькому Сході. Всі запущені ракети вдалося перехопити.

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