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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Іран намагався раптово атакувати американські війська: у CENTCOM заявили про перехоплення всіх ракет

Корпус вартових Ісламської революції запустив кілька балістичних ракет по силах США на Близькому Сході.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Іран та США

Іран та США

Іранські військові здійснили спробу раптового ракетного удару по американських силах, розташованих на Близькому Сході. Всі запущені ракети вдалося перехопити.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

За даними американського командування, 28 липня о 17:45 за східноамериканським часом сили Корпусу вартових Ісламської революції запустили з території Ірану кілька балістичних ракет.

У CENTCOM назвали це спробою раптової атаки на американських військових, які перебувають у регіоні.

“Усі іранські ракети були успішно перехоплені. Сили США залишаються пильними та перебувають у стані підвищеної готовності”, — йдеться у повідомленні командування.

Кількість запущених ракет, засоби їхнього перехоплення та конкретні об’єкти, які могли бути цілями атаки, у CENTCOM не уточнили. За даними окремих ЗМІ, ракети могли бути спрямовані в бік американських військових баз у Йорданії, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Іранська влада поки що публічно не коментувала заяву американського командування.

Нагадаємо, що раніше Іран пригрозив убивством Меланії Трамп: що відомо про скандальний заклик

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Дата публікації
Кількість переглядів
111
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