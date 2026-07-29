Іран намагався раптово атакувати американські війська: у CENTCOM заявили про перехоплення всіх ракет

Іран та США

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Іранські військові здійснили спробу раптового ракетного удару по американських силах, розташованих на Близькому Сході. Всі запущені ракети вдалося перехопити.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

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За даними американського командування, 28 липня о 17:45 за східноамериканським часом сили Корпусу вартових Ісламської революції запустили з території Ірану кілька балістичних ракет.

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У CENTCOM назвали це спробою раптової атаки на американських військових, які перебувають у регіоні.

“Усі іранські ракети були успішно перехоплені. Сили США залишаються пильними та перебувають у стані підвищеної готовності”, — йдеться у повідомленні командування.

Кількість запущених ракет, засоби їхнього перехоплення та конкретні об’єкти, які могли бути цілями атаки, у CENTCOM не уточнили. За даними окремих ЗМІ, ракети могли бути спрямовані в бік американських військових баз у Йорданії, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Іранська влада поки що публічно не коментувала заяву американського командування.

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