Банка виглядає ідеально, а там ховається ботулізм: що перевірити перед домашнім консервуванням

Консервація / © unsplash.com

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Домашня консервація буде безпечнішою, якщо контролювати весь процес — від вибору продуктів до зберігання готових банок. Універсального лайфгаку, який зробить безпечною будь-яку заготівлю, не існує, потрібно зважати на кілька факторів.

МОЗ пояснює, що ботулізм не можна визначити за кольором або смаком продукту. Навіть консерви, у яких усе гаразд із терміном придатності, виглядом і смаком, можуть містити ризик.

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Почніть не з банки, а з сировини

Для заготівель обирайте лише свіжі продукти без ознак псування. Овочі, зелень та іншу городину потрібно ретельно промити, особливо якщо на них залишилися частинки ґрунту. Пошкоджені або сумнівні частини краще викинути, а не намагатися «врятувати» їх під час обробки.

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Чиста тара не замінює перевірену технологію

Перед закриванням огляньте кожну банку. На склі не має бути тріщин, сколів чи інших пошкоджень. Банки й кришки слід ретельно вимити, а спосіб їхньої підготовки та теплової обробки обирати за перевіреною рецептурою для конкретного продукту.

Не переносьте час і температуру з одного рецепта на інший. Універсального режиму для всіх овочевих, м’ясних чи рибних консервів немає, тому безпечніше не експериментувати з неперевіреною технологією.

Найобережніше — з м’ясом, рибою та грибами

За даними МОЗ і Центру громадського здоров’я, ботулізм найчастіше ховається із домашніми консервами з м’яса та риби. Ризик також можуть створювати неправильно консервовані або ферментовані м’ясні, рибні, грибні та овочеві продукти, а також в’ялені м’ясо чи риба, паштети й ковбаси.

Після закривання банки правила не закінчуються

Зберігайте готові консерви в холодному місці. Держпродспоживслужба радить не вживати домашні консерви, які зберігаються понад рік.

Не куштуйте продукт, якщо кришка здулася, банка протікає, є сліди бродіння або інші ознаки псування. Водночас відсутність таких сигналів не доводить безпечність, бо нормальний вигляд і смак не виключають ботулізму.

Не куштуйте підозрілу заготівлю «лише трохи», щоб перевірити її якість. За даними Центру громадського здоров’я, симптомами ботулізму можуть бути виражена м’язова слабкість, сухість у роті, нечіткий або подвійний зір, труднощі з мовленням і ковтанням.

За найменшої підозри після вживання домашніх консервів негайно зверніться до лікаря. Ботулізм може уражати м’язи, що відповідають за дихання, тому цей матеріал має інформаційний характер і не замінює медичної допомоги.

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