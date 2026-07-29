Що таке "Бандероль" і чому вона небезпечна: Жданов розповів про нове озброєння Росії

Олег Жданов / © ТСН

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Росія почала застосовувати новий засіб ураження під назвою «Бандероль», який поєднує характеристики безпілотника та крилатої ракети. Головною особливістю цієї зброї є висока швидкість і здатність ефективніше долати українську протиповітряну оборону.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Що таке «Бандероль» і чим вона відрізняється від інших дронів

За словами Жданова, «Бандероль» фактично є гібридом крилатої ракети та ударного безпілотника.

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«Фактично „Бандероль“ — це гібрид дрона і малогабаритної крилатої ракети. У нього швидкість 620–650 кілометрів на годину, дальність польоту — до 500 кілометрів», — каже Олег Жданов.

Експерт пояснює, що новий засіб ураження запускається з російського ударного безпілотника «Оріон» (також відомого як «Иноходец»), який здатний нести дві такі ракети одночасно.

Попри те, що бойова частина «Бандеролі» поступається за потужністю дрону Shahed, нова зброя становить серйозну загрозу через свої льотні характеристики.

«Самої вибухівки навіть менше, ніж у „Шахеда“, близько 50 кілограмів. Але він краще долає нашу систему ППО. З реактивними дронами фактично відпадають мобільні вогневі групи», — зазначає Олег Жданов.

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Наскільки точною є нова зброя РФ

За словами військового експерта, «Бандероль» оснащена одразу кількома системами наведення, що робить її більш стійкою до засобів радіоелектронної боротьби.

«Росія використовує подвійну, а іноді й потрійну систему наведення своїх дронів. Є система ГЛОНАСС, GPS, а якщо все заглушено — вони можуть переходити на інерційну систему. На жаль, ворог дуже швидко реагує», — каже Олег Жданов.

Він також звернув увагу, що частина комплектуючих нового озброєння має іноземне походження.

«На „Бандеролі“ стоїть китайський турбореактивний двигун. І система наведення, про яку я розповідав, теж китайська, не російська», — наголошує експерт.

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Чи стане «Бандеролей» більше

Жданов зазначає, що наразі відкритих даних про масштаби виробництва нової зброї немає. Водночас, на його думку, Росія робить ставку саме на цей тип ударних безпілотників.

«Поки що немає відкритої інформації, щоб можна було оцінити масштаби виробництва. Але я думаю, що вони посилено переходять на виробництво саме таких дронів. Це нове покоління дронів, новий етап у розвитку дронів-камікадзе дальнього радіусу дії. Скоріше за все, що далі, то більше ми будемо бачити їх застосування», — каже Олег Жданов.

За словами експерта, розвиток реактивних безпілотників стає новим етапом технологічної війни. Він також зауважив, що Україна свого часу теж мала перспективні розробки реактивних дронів, однак наразі їхнє масове використання на полі бою не спостерігається.

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