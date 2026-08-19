Пара почала ремонт старого будинку і під килимом знайшла прихований скарб. Фото: скриншот з відео Іnstagram/@hillendhousereno

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Під час ремонту будинку 1950-х років у Лондоні нові власники зробили несподіване відкриття. Під старими килимами, які пролежали там близько 70 років, вони знайшли оригінальний дерев’яний паркет, що зберігся на всьому нижньому поверсі.

Про це повідомило видання Mirror.

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Джо Браун та його партнер придбали нерухомість наприкінці минулого року. Самі вони описували свою покупку як «найгірший будинок на найкращій вулиці», однак вирішили взятися за масштабне оновлення житла.

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Перші фрагменти старої дерев’яної підлоги Джо помітив у вітальні ще кілька місяців тому. Справжній масштаб знахідки з’ясувався пізніше, коли власники почали підіймати килимове покриття в інших кімнатах. Виявилося, що паркет не обмежується однією кімнатою, а простягається по всьому першому поверху.

«Ми й гадки не мали, коли купували будинок», — розповів Джо.

Про перебіг ремонту пара розповідає в Instagram-акаунті @hillendhousereno. На одному з опублікованих відео власники відгортають край старого килима, під яким видно дерев’яну підлогу. Вони зізналися, що не можуть повірити, що паркет десятиліттями залишався прихованим.

Відео з відкриттям набрало понад 1100 вподобань. У коментарях користувачі називали знахідку приголомшливою та дивувалися, навіщо попередні мешканці взагалі вирішили закрити таку підлогу килимами.

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Старий паркет вирішили врятувати

Втім, просто зняти килими буде недостатньо. Паркет, якому вже кілька десятиліть, потребує реставрації. Його стан має оцінити фахівець, після чого власники визначаться з остаточним виглядом підлоги.

У коментарі Newsweek пара зазначила, що відновлення потребуватиме чимало роботи, однак результат, на їхню думку, того вартий.

Попри можливі витрати, власники не збираються демонтувати стару підлогу та замінювати її сучасним покриттям. Вони хочуть відреставрувати паркет і таким чином зберегти одну з оригінальних деталей будинку.

«Ми побачили потенціал, і тепер робота починається», — підсумували власники.

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