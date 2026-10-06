Ці речі з СРСР знову стали модними: перевірте, чи не лежать вони у вас вдома

Які речі з СРСР зараз цінуються / © pexels.com

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Особливо цікаво, що вінтаж приваблює людей, які самі майже не застали радянської епохи. Для них такі предмети — не стільки нагадування про минуле, скільки можливість знайти незвичайну річ із власною історією. Тому перед тим, як розчищати бабусину шафу або стару дачу, варто уважніше придивитися до їхнього вмісту.

Порцеляновий посуд

Сервіз, який десятиліттями стояв за склом і використовувався кілька разів на рік, сьогодні може чудово вписатися в сучасне сервірування.

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Найбільший інтерес викликають чашки, чайники, молочники, блюдця, декоративні тарілки та статуетки незвичайної форми. Важливе значення мають виробник, рік виготовлення, клеймо та стан предмета.

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При цьому стару порцеляну більше не обов’язково ховати у сервант. Вінтажні чашки можна комбінувати із сучасним однотонним посудом, створюючи цікаві комплекти.

Плівкові фотоапарати

Смартфони дозволяють зробити сотні кадрів за кілька хвилин, але саме ця доступність фотографії частково повернула інтерес до плівки.

Старі механічні камери приваблюють зовсім іншим процесом зйомки. Кількість кадрів обмежена, результат не можна миттєво переглянути на екрані, а кожне натискання кнопки потребує більш продуманого підходу.

Тому старий фотоапарат, знайдений у шафі, не варто одразу списувати з рахунків. Робочі камери та добре збережені об’єктиви можуть зацікавити як фотографів, так і колекціонерів.

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Кришталеві вази та келихи

Колись кришталь був практично обов’язковою прикрасою серванта. Вази, салатниці, цукерниці та келихи часто берегли для особливих випадків.

Тепер ставлення до такого посуду змінюється. Масивний кришталь використовують як акцент у сучасному інтер’єрі, ставлять у нього квіти, фрукти або подають десерти.

Особливо ефектний вигляд він має поряд із лаконічними меблями та мінімалістичним посудом.

Меблі на тонких ніжках

Старе крісло чи тумбочка можуть на перший погляд здаватися безнадійно застарілими. Однак після реставрації деякі такі меблі виглядають напрочуд сучасно.

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Особливо популярні компактні комоди, журнальні столики, крісла та стільці на високих тонких ніжках. Подібні форми добре поєднуються з популярною естетикою mid-century modern.

Нерідко достатньо відновити деревину, замінити оббивку або фурнітуру, щоб стара річ стала головним акцентом кімнати.

Вінілові платівки та програвачі

Для людини, яка звикла мати мільйони композицій у смартфоні, платівка може здаватися вкрай незручним способом слухати музику. Але саме фізичний контакт із музикою і приваблює шанувальників вінілу.

Платівку потрібно вибрати, дістати з конверта, поставити на програвач і перевернути. Прослуховування перетворюється на окремий ритуал.

Старі програвачі також можуть мати попит, особливо якщо техніка працює або підлягає відновленню.

Касетні магнітофони

Схожа історія відбувається з аудіокасетами. Техніка, яка свого часу поступилася місцем компакт-дискам, а потім цифровій музиці, знову стала цікавою прихильникам ретро.

Касетні плеєри й магнітофони купують для колекцій, тематичного декору або безпосередньо для прослуховування музики.

Особливу цінність можуть мати рідкісні моделі у хорошому стані та пристрої, у яких збереглася оригінальна комплектація.

Старі кухонні речі

Зазирнути варто й у кухонні шафки. Чавунні форми для печива та горішків, вафельниці, емальовані кружки, металеві банки для круп і спецій сьогодні можуть стати частиною ретро-інтер’єру.

Деякі старі кухонні пристосування досі використовують за прямим призначенням, інші стають декоративними предметами.

Головне — перед використанням переконатися, що старий посуд або прилад безпечний і придатний для контакту з їжею.

Настінні килими

Килим на стіні довгий час вважався одним із найвпізнаваніших символів застарілого інтер’єру. Однак і цей предмет поступово повертається — щоправда, вже в іншій ролі.

Орнаментальні килими використовують як великий текстильний декор, оформлюють ними фотозони, кафе та творчі простори. У сучасному інтер’єрі такий предмет може працювати як яскравий акцент, особливо якщо решта кімнати оформлена стримано.

Старі ялинкові прикраси

Тонкі скляні кульки, фігурки тварин, казкових персонажів, бурульки та прикраси на прищіпках давно перетворилися на окремий напрям колекціонування.

Найбільше цінуються рідкісні серії та добре збережені екземпляри. Важливими можуть бути навіть оригінальна коробка та кріплення.

Тому коробку зі старими новорічними прикрасами краще уважно перебрати, перш ніж позбуватися її вмісту.

Вінтажний спортивний одяг

Старі спортивні куртки, олімпійки та футболки також отримали шанс на повернення. Вулична мода регулярно звертається до естетики минулих десятиліть, тому характерний крій, контрастні вставки та смуги знову можуть виглядати актуально.

Водночас справжній вінтаж цінується саме за свою автентичність. Річ, яка пролежала кілька десятиліть у шафі, іноді виявляється цікавішою за сучасну стилізацію під ретро.

Чому старі речі знову стають популярними

Причина не лише в моді на минуле. На тлі величезної кількості однакових товарів люди дедалі частіше шукають предмети, які мають характер та відрізняються від масмаркету.

До цього додається інтерес до повторного використання речей. Замість купівлі нового столика можна відреставрувати старий, а замість чергового стандартного набору чашок — дістати з шафи вінтажний сервіз.

Проте вік предмета сам по собі ще не робить його дорогим. На колекційну вартість впливають рідкість, виробник, тираж, стан, комплектність та попит. Тому перед продажем незвичайної старої речі краще перевірити маркування та подивитися, скільки коштують аналогічні екземпляри.

FAQ

Які речі з СРСР зараз цінуються найбільше?

Серед предметів, які можуть зацікавити колекціонерів і прихильників вінтажу, — рідкісна порцеляна та статуетки, ялинкові прикраси, плівкові фотоапарати, вінілові платівки, програвачі, старі іграшки, марки, монети та окремі предмети меблів. Однак ціна залежить не лише від віку. Найважливішими факторами залишаються рідкість конкретної моделі або серії, стан, виробник і збережена комплектація.

Які речі з СРСР можна дорого продати?

Високу ціну можуть мати передусім рідкісні колекційні екземпляри: окремі порцелянові статуетки та сервізи, незвичайні ялинкові іграшки, старі моделі фотоапаратів, рідкісні платівки, марки, монети та іграшки. Водночас не кожна стара річ коштує дорого. Перед продажем варто знайти назву виробника, маркування та рік випуску, а потім порівняти предмет із завершеними торгами або аналогічними пропозиціями на спеціалізованих майданчиках.

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