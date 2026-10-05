Ця марка автомобіля ніколи не потребує ремонту: механіки назвали модель, яка не створює проблем

Який автомобіль рідко ламається / © www.freepik.com/free-photo

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Автомобілісти знають: навіть купівля машини відомої марки не гарантує, що з часом не доведеться витрачати значні суми на ремонт. Водночас деякі моделі механіки вважають особливо вдалими з погляду надійності та вартості обслуговування. Одним із таких фаворитів назвали автомобіль японського виробника Toyota. Про це пише ресурс «Радіо Трек»

Яку марку автомобілів дуже хвалять механіки

Механік Роберт Ханна, якого цитує Mirror, особливо позитивно відгукнувся про Toyota. За його словами, автомобілі цієї марки нечасто потрапляють до автосервісу через серйозні несправності двигуна, а їхнє обслуговування зазвичай не належить до найдорожчих.

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Серед моделей фахівець окремо виділив Toyota Yaris із бензиновою гібридною силовою установкою. Ще один механік, Чарлі Стерретт, також назвав Toyota своїм фаворитом, але звернув увагу на іншу модель — Aygo з автоматичною коробкою передач.

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Однак експерти наголошують: навіть автомобіль, який має гарну репутацію стосовно своєї надійності, потребує регулярного технічного обслуговування.

Toyota Yaris чи Vauxhall Corsa: що показав тест

Toyota Yaris також випробував автомобільний експерт Крістофер Шарп, порівнявши її з Vauxhall Corsa. На перший погляд моделі мають чимало спільного: обидві мають передній привід та гібридні силові установки.

Однак поведінка машин на дорозі виявилася різною. За оцінкою Шарпа, Toyota Yaris впевненіше почувається на звивистих заміських дорогах і здається легшою під час проходження поворотів. Водночас її підвіска жорсткіша, тому великі вибоїни відчуваються сильніше.

Vauxhall Corsa виявилася вищою, більшою та м’якшою під час руху. Під час повороту вона більше нахиляється, зате демонструє кращу динаміку на низьких обертах.

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Під час розгону до швидкості автомагістралі Toyota може працювати дещо гучніше. Водночас обидві моделі, за словами експерта, залишаються стабільними та передбачуваними на поворотах.

Які автомобілі можуть вимагати більше витрат

Поки Toyota отримує позитивні відгуки від механіків, щодо автомобілів Jaguar Land Rover оцінки одного з фахівців виявилися значно критичнішими.

Власник автосервісу в Лондоні Алекс Альфано розповів, що під час роботи часто стикається з проблемами автомобілів Land Rover. Зокрема, він звернув увагу на витоки мастила та несправності пневматичної підвіски.

Окремі претензії механік висловив щодо дизельного двигуна Ingenium. За його словами, цей силовий агрегат має репутацію проблемного. Також у сервіс, за словами фахівця, регулярно звертаються власники електромобілів I-Pace через несправності системи заряджання, високовольтної ізоляції та кліматичної системи.

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Водночас називати будь-яку марку автомобілів абсолютно надійною або ненадійною було б неправильно. На ресурс машини впливають конкретна модель і двигун, рік випуску, пробіг, умови експлуатації та те, наскільки вчасно власник проходить технічне обслуговування.

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