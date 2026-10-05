Шокувальні цифри: скільки втратить Україна від російських ударів по портах

Експорт зерна / © Associated Press

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Росія посилила повітряну кампанію проти України, завдаючи ударів по містах, критичній інфраструктурі та портах Чорного моря. Наслідки цієї агресії можуть вийти далеко за межі України — під загрозою опинилися експорт зерна та продовольча безпека десятків країн.

Про це пише Financial Times.

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Удари Росії по портах України: що відбувається з експортом зерна

Як повідомляє Financial Times, з липня російські удари по українських чорноморських портах фактично паралізували значну частину їхньої роботи. Через пошкодження портової інфраструктури українські аграрії стикаються з серйозними проблемами під час вивезення врожаю.

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Зокрема, частина зерна залишається на складах без можливості експорту, а аграрії змушені продавати продукцію за заниженими цінами. За оцінками, до 11 млн тонн аграрної продукції можуть залишитися без достатніх потужностей для зберігання.

«Чорноморські порти мають ключове значення для української економіки. До повномасштабного вторгнення понад 90% українського експорту зерна проходило через них — близько 60 млн тонн зерна на рік. Союзники України вже виділяють кошти на тимчасові сховища, однак це не вирішує проблему експорту», — зазначає Financial Times.

За даними Financial Times, нині частина портових потужностей пошкоджена, а судноплавство стало значно небезпечнішим через російські атаки, що створює серйозні логістичні проблеми для аграрної галузі України.

Чому чорноморські порти важливі для України і світового ринку продовольства

Одним із найсерйозніших наслідків може стати скорочення поставок української аграрної продукції на світовий ринок. За інформацією видання, Україна залишається одним із важливих постачальників зернових та олійних культур у світі.

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«Від українського зерна залежать країни Близького Сходу, Єгипет, Туреччина, Індія та інші регіони, що імпортують продовольство. Тривале блокування портів може позначитися на продовольчих цінах і поставках до цих країн», — зазначає Financial Times.

Окрему небезпеку становлять удари по цивільних суднах. Журналісти звертають увагу: російські атаки вже поширилися на кораблі поблизу українських портів.

Зокрема, сьогодні, 5 жовтня, російські безпілотники уразили судно під прапором Антигуа і Барбуди неподалік Чорноморська. Унаслідок атаки загинув капітан, судно загорілося. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Нові типи російських дронів і економічні втрати України

Росія використовує нові типи ударних безпілотників, зокрема дрони з реактивними двигунами. За даними Financial Times, вони складніші для перехоплення, ніж повільніші моделі, які російські війська застосовували на початку повномасштабної війни.

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«Реактивні двигуни роблять їх швидшими, тому системам ППО складніше перехопити таку ціль», — пише видання.

Посилення атак створює додатковий тиск на українську економіку. За оцінкою Financial Times, якщо ситуація з портами не зміниться, втрати України від недоотриманого експорту можуть сягнути 8 млрд доларів до середини 2027 року.

Як Україна і союзники намагаються відновити експорт зерна

Київ і партнери намагаються знайти способи зберегти врожай і відновити безпечний морський експорт. За інформацією Financial Times, Київ веде переговори з партнерами та основними покупцями української аграрної продукції, зокрема з Єгиптом, Туреччиною, країнами Близького Сходу та Індією.

За інформацією видання, союзники України виділяють кошти на тимчасові сховища для зерна, також обговорюються альтернативні маршрути експорту. Проте проблема залишається гострою: Росія відкидає пропозиції щодо морського перемир’я, продовжує атаки на цивільну інфраструктуру, а безпекові гарантії для судноплавства відсутні.

Нагадаємо, Туреччина передала Україні та Росії пропозиції щодо деескалації ситуації в Чорному морі.

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