Коригувальник кривавого удару по Яворівському полігону помер у в’язниці: деталі

У в'язниці помер коригувальник удару по Яворівському полігону Олександр Косторний

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У в’язниці помер Олександр Косторний, який передавав російським спецслужбам дані про військові об’єкти та коригував ракетний удар по Яворівському полігону, в результаті якого загинули 64 людини.

Про це повідомив повідомив телеканал «Перший Західний» з посиланням на доньку Косторного, а потім — на управління Державної пенітенціарної служби у Львівській області. Крім того, інформацію про його смерть поширив львівський депутат Ігор Зінкевич.

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Донька Олександра Косторного опублікувала у соцмережах пост про смерть матері, у якому упомянула, що її батько помер ще у червні цього року. Однак відомо про це стало лише зараз.

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Що відомо про Олександра Косторного

За даними слідства, 4 березня 2022 року Олександр Косторний у Телеграм надіслав співробітнику ФСБ російської федерації карту Яворівського військового полігону. 13 березня 2022 року Росія завдала масованого удару по полігону. Тоді, за офіційними даними, загинули 64 людини. Ще понад 100 отримали поранення. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.

У червні 2022 року СБУ офіційно повідомила про затримання Олександра Косторного.

Сам Косторний власної провини не визнавав. Він запевняв, що надіслав знайомому карту, на якій нібито позначив місця для збирання грибів і риболовлі. Щоправда, не зміг пояснити, навіщо позначав на карті військові об’єкти, окремо позначаючи деякі з них — саме ті, по яких пізніше вдарили російські ракети.

Олександр Косторний. Фото nta.ua

Як додає «Рух Чесно», У 2015 році, коли на сході України вже тривала АТО, Олександр Косторний брав участь в події, яка вже тоді мала би привернути увагу українських спецслужб. Йдеться про «з’їзд російських та антифашистських організацій Львівщини та західної України» у Львові. На цьому «з’їзді» Косторний виступав з окремою доповіддю.

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«Ніхто з уроків історії висновків так і не зробив. Пропаганда ідей неонацизму, звеличення Бандери та Шухевича може призвести до повторної трагедії, що сталася з українським народом наприкінці 40-х — на початку 50-х років минулого століття», — переказують уривок його доповіді.

У «Чесно» з’ясували, що у 2014 році він вподобав допис про результати псевдореферендуму в Криму, в результаті яких був анексований півострів. Загалом судячи зі сторінки Косторного, він сильно ностальгував за Радянським Союзом і любив Росію.

Як зазначає ZAXID.NET, у молодості Олександр Косторний працював у відділі зовнішнього спостереження у КГБ, відомо також, що він закінчив Вищу червонопрапорну школу КГБ у Москві.

Нагадаємо, чоловік з Дніпра хотів, щоб росіяни били по місту ракетами і «Шахедами» і шокував поясненням.

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