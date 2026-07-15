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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
441
Час на прочитання
2 хв

Батьки відомого блогера-зрадника з України залишилися без оселі: їхній будинок розбомбила РФ

Родичі втікача жили на Донеччині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ігор Синяк

Ігор Синяк / © instagram.com/theigorsinyak

Скандальний блогер з України Ігор Синяк повідомив, що російський обстріл зруйнував будинок його батьків у Краматорську.

У своєму Instagram зрадник розповів, що російська ракета влучила в оселю вдень 15 липня. За його словами, від будинку майже нічого не залишилося. Батьків блогера у той момент там не було — зараз вони перебувають за межами України.

Ігор також показав кадри із заплаканою мамою. Крізь сльози жінка зізналася, що їй дуже шкода майна й сімейних спогадів, які назавжди зникли під завалами. Сам зрадник також емоційно відреагував на трагедію.

Сориз Ігоря Синяка / © instagram.com/theigorsinyak

Сориз Ігоря Синяка / © instagram.com/theigorsinyak

Мама Ігоря Синяка / © instagram.com/theigorsinyak

Мама Ігоря Синяка / © instagram.com/theigorsinyak

«Буквально годину тому ракета влучила в будинок моїх батьків в Україні. Від будинку практично нічого не залишилося. З моїми батьками все добре, вони не в Україні. Нашого будинку більше нема. Будь проклята ця **ана війна», — написав він.

Зазначимо, блогер Ігор Синяк родом із Краматорська, але має російський паспорт. Він здобув популярність як б’юті-блогер і епатує публіку в соцмережах. Після початку повномасштабної війни він довго не висловлювався про вторгнення, а згодом назвав війну «п**децем», чітко не визнавши РФ державою-терористкою. Ігор також пояснив, що не порушуватиме законів РФ через побоювання можливого переслідування.

Згодом блогер переїхав до Франції, де нині займається музичною кар’єрою. Водночас публічно й чітко засудити російську агресію він так і не наважився, навіть тоді, коли війна безпосередньо зачепила і його родину.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
441
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