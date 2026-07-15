Оля Полякова нарвалася на критику через зовнішність: зірка різко відповіла на закиди про "старіння"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова емоційно відреагувала на хвилю критики після засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де вона відзначилася промовою із закликом змінити правила нацвідбору на «Євробачення».

Так, після виступу в Мережі завірусилося фото артистки, зроблене з невдалим світлом і ракурсом. Внаслідок цього її природні особливості шкіри опинилися в епіцентрі гучних обговорень у Threads. Одна з користувачок супроводила світлину глузливим підписом про те, який вигляд має співачка «без фільтрів, уколів і підтяжок».

Полякова не залишила ситуацію без відповіді й записала у фотоблогу звернення, у якому заявила, що не бачить нічого поганого в природному старінні. За словами артистки, будь-яку людину можна невигідно сфотографувати, однак це не повинно ставати приводом для публічного цькування.

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Допис у Threads про Олю Полякову — її реакція

«Читаю це і намагаюся зрозуміти: а в який момент старіти стало злочином? Тобто я що, маю 24 години виглядати так, ніби я вийшла з кабінету косметолога? Чи мені вже заборонено мати обличчя, яке живе, змінюється, дорослішає?» — обурилася Полякова.

Артистка додала, що їй 47 років, і вона не приховує цього. Вона регулярно показує себе «без фільтрів, без масок, без нескінченної ретуші». Найбільше ж Олю вразило не саме фото, а реакція багатьох жінок, які, за її словами, самі підтримують ейджизм і приниження інших жінок через зовнішність.

Оля Полякова

Тож Полякова також звернулася до всіх жінок із закликом підтримувати одна одну, а не шукати приводи для публічного приниження. Вона наголосила, що повага та людяність залежать лише від нас самих.

«Чому чуже обличчя викликає стільки злості? І знаєте, що найсумніше? Вік переможе нас усіх. Тому, можливо, варто перестати воювати з чужими зморшками, бо вони ніколи не скасують ваші. Набагато важливіше зберегти те, що можна не втратити з віком: гідність, повагу, залишатися людиною», — наголосила артистка.

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