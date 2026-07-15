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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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288
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Трагедія на Чернігівщині: в річці потонули двоє братів 10 і 17 років

На Чернігівщині потонули двоє братів-підлітків, а загалом за липень на воді загинуло вже 5 дітей.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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На Чернігівщині рятувальники знайшли тіла двох братів, які пішли купатися на річку Остер

На Чернігівщині рятувальники знайшли тіла двох братів, які пішли купатися на річку Остер / © ДСНС

На Чернігівщині в річці Остер потонули двоє братів — 17 і 10 років.

Про це передають пресслужби ДСНС і Нацполіції області.

Трагедія сталася у вівторок, 14 липня. До поліції надійшло повідомлення про те, що на водоймі поблизу села Бірки Остерської громади Чернігівського району потонув десятирічний хлопчик, який пішов на річку купатися разом зі старшим братом.

/ © ДСНС

© ДСНС

На жаль, тіло 10-річного хлопчика підняли з водойми в день трагедії. Сьогодні, 15 липня, рятувальники підняли на поверхню і тіло 17-річного хлопця.

/ © ДСНС

© ДСНС

У ДСНС навели жахливу статистику трагедій на воді: лише за минулу добу на водоймах країни загинули 4 людини, з яких 2 — діти. Загалом від початку цього місяця вода забрала життя вже 67 українців, зокрема 5 дітей.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 2-річний хлопчик потонув у ванні, поки мати спала.

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Дата публікації
Кількість переглядів
288
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