Трагедія на Чернігівщині: в річці потонули двоє братів 10 і 17 років

На Чернігівщині рятувальники знайшли тіла двох братів, які пішли купатися на річку Остер / © ДСНС

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На Чернігівщині в річці Остер потонули двоє братів — 17 і 10 років.

Про це передають пресслужби ДСНС і Нацполіції області.

Трагедія сталася у вівторок, 14 липня. До поліції надійшло повідомлення про те, що на водоймі поблизу села Бірки Остерської громади Чернігівського району потонув десятирічний хлопчик, який пішов на річку купатися разом зі старшим братом.

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© ДСНС

На жаль, тіло 10-річного хлопчика підняли з водойми в день трагедії. Сьогодні, 15 липня, рятувальники підняли на поверхню і тіло 17-річного хлопця.

© ДСНС

У ДСНС навели жахливу статистику трагедій на воді: лише за минулу добу на водоймах країни загинули 4 людини, з яких 2 — діти. Загалом від початку цього місяця вода забрала життя вже 67 українців, зокрема 5 дітей.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 2-річний хлопчик потонув у ванні, поки мати спала.

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