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Трагедія на Чернігівщині: в річці потонули двоє братів 10 і 17 років
На Чернігівщині потонули двоє братів-підлітків, а загалом за липень на воді загинуло вже 5 дітей.
На Чернігівщині в річці Остер потонули двоє братів — 17 і 10 років.
Про це передають пресслужби ДСНС і Нацполіції області.
Трагедія сталася у вівторок, 14 липня. До поліції надійшло повідомлення про те, що на водоймі поблизу села Бірки Остерської громади Чернігівського району потонув десятирічний хлопчик, який пішов на річку купатися разом зі старшим братом.
На жаль, тіло 10-річного хлопчика підняли з водойми в день трагедії. Сьогодні, 15 липня, рятувальники підняли на поверхню і тіло 17-річного хлопця.
У ДСНС навели жахливу статистику трагедій на воді: лише за минулу добу на водоймах країни загинули 4 людини, з яких 2 — діти. Загалом від початку цього місяця вода забрала життя вже 67 українців, зокрема 5 дітей.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 2-річний хлопчик потонув у ванні, поки мати спала.