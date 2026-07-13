Англія — Аргентина: букмекери зробили прогноз на півфінал ЧС-2026

Збірна Англії / © Associated Press

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У середу, 15 липня, збірні Англії та Аргентини позмагаються в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026, який триває у США, Канаді та Мексиці.

Поєдинок відбудеться на арені "Mercedes-Benz Stadium" в американському місті Атланта. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Англія — Аргентина.

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На поточному Мундіалі англійці посіли перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0). В 1/16 фіналу "Три леви" завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1), в 1/8 фіналу здолали Мексику (3:2), а у чвертьфіналі здійснили камбек і в екстратаймах дотиснули Норвегію (2:1).

Аргентинці фінішували першими у квартеті J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2), в 1/8 фіналу здійснила суперкамбек проти Єгипту (3:2), а у чвертьфіналі в екстратаймах у більшості дотисла Швейцарію (3:1).

Прогноз букмекерів на матч Англія — Аргентина

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Англії. На перемогу підопічних Томаса Тухеля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,66. Нічия — 3,00. Виграш аргентинців — 3,00.

На вихід англійців до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,76. Прохід аргентинців до фіналу — 1,90.

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Переможець пари Англія — Аргентина у фіналі позмагається з тріумфатором іншого півфіналу, в якому 14 липня зустрінуться Франція та Іспанія.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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