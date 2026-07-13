ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
2 хв

Англія — Аргентина: букмекери зробили прогноз на півфінал ЧС-2026

Англійці та аргентинці визначать другого фіналіста Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Англії

Збірна Англії / © Associated Press

У середу, 15 липня, збірні Англії та Аргентини позмагаються в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026, який триває у США, Канаді та Мексиці.

Поєдинок відбудеться на арені "Mercedes-Benz Stadium" в американському місті Атланта. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Англія — Аргентина.

На поточному Мундіалі англійці посіли перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0). В 1/16 фіналу "Три леви" завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1), в 1/8 фіналу здолали Мексику (3:2), а у чвертьфіналі здійснили камбек і в екстратаймах дотиснули Норвегію (2:1).

Аргентинці фінішували першими у квартеті J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2), в 1/8 фіналу здійснила суперкамбек проти Єгипту (3:2), а у чвертьфіналі в екстратаймах у більшості дотисла Швейцарію (3:1).

Прогноз букмекерів на матч Англія — Аргентина

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Англії. На перемогу підопічних Томаса Тухеля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,66. Нічия — 3,00. Виграш аргентинців — 3,00.

На вихід англійців до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,76. Прохід аргентинців до фіналу — 1,90.

Переможець пари Англія — Аргентина у фіналі позмагається з тріумфатором іншого півфіналу, в якому 14 липня зустрінуться Франція та Іспанія.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

Раніше повідомлялося, що футболіст-учасник ЧС-2026 раптово помер у віці 25 років.

Також ми розповідали, що Мбаппе встановив унікальне бомбардирське досягнення чемпіонатів світу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie