Англія здійснила камбек проти Норвегії та продерлася до півфіналу ЧС-2026

Норвегія — Англія / © Associated Press

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Збірна Англії перемогла команду Норвегії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) завершився з рахунком 1:2 .

У першому таймі англійці більше володіли м'ячем, але на 36-й хвилині норвежці несподівано відкрили рахунок — Андреас Шельдеруп отримав передачу від Мартіна Едегора та з лівого флангу штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут.

Норвегія — Англія / © Associated Press

Норвегія — Англія / © Associated Press

Норвегія — Англія / © Associated Press

На 45+2-й хвилині англійці відігралися — Джуд Беллінгем відгукнувся на передачу Ентоні Гордона до штрафного майданчика норвежців і точно пробив у дальній кут.

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Норвегія — Англія / © Associated Press

Норвегія — Англія / © Associated Press

На 45+4-й хвилині підопічні Томаса Тухеля могли вийти вперед — Гаррі Кейн перекинув воротаря норвежців Ер'яна Нюланна після розрізної передачі Беллінгема, але гол не було зараховано через офсайд.

Норвегія — Англія / © Associated Press

На старті другого тайму вже норвежці забили гол, який після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано. На 55-й хвилині Торбйорн Геггем добив м'яч у ворота після розіграшу кутового, але під час виконання стандарту Ерлінг Голанд штовхав Елліота Андерсона, що й стало підставою для скасування взяття воріт.

Норвегія — Англія / © Associated Press

Норвегія — Англія / © Associated Press

На 76-й хвилині Норвегія мала ще один чудовий момент — Пікфорд перевів подачу з кутового на дальній бік штрафного майданчика точно в ноги Фредріку Еурснесу, який виконав подачу, а Крістоффер Аєр головою пробив у поперечину.

Основний час матчу завершився внічию 1:1, тож гра перейшла до екстратаймів.

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На старті екстратаймів "Три леви" вийшли вперед — на 93-й хвилині Беллінгем добив м'яч у ворота після того, як Нюланн відбив перед собою удар Моргана Роджерса з-за меж штрафного майданчика.

Норвегія — Англія / © Associated Press

Норвегія — Англія / © Associated Press

На 99-й хвилині англійці могли заробити пенальті — Джед Спенс упав у карному майданчику норвежців у боротьбі з Оскаром Боббом. Однак після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував 11-метровий, констатувавши, що Бобб не фолив.

Таким чином, Англія стала третім півфіналістом ЧС-2026. В 1/2 фіналу родоначальники футболу 15 липня позмагаються з переможцем матчу Аргентина — Швейцарія, який відбудеться у неділю, 12 липня, о 04:00 за київським часом.

В іншому півфіналі 14 липня сильнішого визначатимуть Франція та Іспанія.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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