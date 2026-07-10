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Норвегія — Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2026
Стежте онлайн за перебігом третього чвертьфінального поєдинку ЧС-2026 з футболу між збірними Норвегії та Англії.
У ніч проти неділі, 12 липня, збірні Норвегії та Англії позмагаються в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.
Поєдинок відбудеться на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США). Гра розпочнеться о 00:00 за київським часом.
На поточному Мундіалі норвежці фінішували другими у квартеті I, розбивши Ірак (4:1), здолавши Сенегал (3:2) та зазнавши розгромної поразки від Франції (1:4). В 1/16 фіналу команда Ерлінга Голанда обіграла Кот-д'Івуар (2:1), а в 1/8 фіналу перемогла Бразилію (2:1).
Англійці посіли перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0). В 1/16 фіналу родоначальники футболу завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1), а в 1/8 фіналу здолали Мексику (3:2).
Переможець пари Норвегія — Англія в 1/2 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Аргентина — Швейцарія.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Норвегія — Англія.