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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
2 хв

Англія з дублем Беллінгема в меншості здолала Мексику та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Команда Томаса Тухеля в напруженій грі вибила одного з господарів Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Мексика — Англія

Мексика — Англія / © Associated Press

Збірна Мексики перемогла команду Англії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко завершився з рахунком 2:3.

Старт матчу перенесли на годину пізніше через несприятливі погодні умови — зливу та удари блискавки в Мехіко.

Англійці відкрили рахунок на 36-й хвилині зустрічі — Джуд Беллінгем у падінні точно пробив головою після з правого флангу, яку виконав Букайо Сака.

Мексика — Англія / © Associated Press

Мексика — Англія / © Associated Press

На 38-й хвилині Беллінгем збільшив перевагу "Трьох левів", оформивши дубль з передачі Гаррі Кейна.

Мексика — Англія / © Associated Press

Мексика — Англія / © Associated Press

На 42-й хвилині мексиканці скоротили відставання в рахунку зусиллями Хуліана Кіньйонеса.

Мексика — Англія / © Associated Press

Мексика — Англія / © Associated Press

На старті другого тайму збірна Англії залишилася в меншості — на 54-й хвилині Джарелл Кванса отримав пряму червону картку за те, що небезпечно стрибнув у ноги Хесусу Гальярдо на правому фланзі оборони.

Мексика — Англія / © Associated Press

Мексика — Англія / © Associated Press

Мексика — Англія / © Associated Press

Мексика — Англія / © Associated Press

На 60-й хвилині підопічні Томаса Тухеля в меншості зміцнили свою перевагу в рахунку — Кейн реалізував пенальті, який було призначено за фол воротаря мексиканців Рауля Ранхеля проти Ентоні Гордона у власному штрафному майданчику.

Мексика — Англія / © Associated Press

Мексика — Англія / © Associated Press

На 69-й хвилині Мексика знову наблизилася до родоначальників футболу в рахунку — Рауль Хіменес реалізував пенальті, який призначили за фол Кейна проти Браяна Гутьєрреса в центрі штрафного майданчика.

Мексика — Англія / © Associated Press

Мексика — Англія / © Associated Press

Підопічні Хав'єра Агірре намагалися забити ще та уникнути поразки, але не змогли цього зробити та вилетіли з домашнього Мундіалю.

Збірна Англії вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026, де позмагається з Норвегією, яка в 1/8 фіналу завдяки дублю Ерлінга Голанда перемогла Бразилію (2:1).

Матч Норвегія — Англія відбудеться у неділю, 12 липня, о 00:00 за київським часом.

  • На ЧС-2026 англійці посіли перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0). В 1/16 фіналу родоначальники футболу завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1).

  • Збірна Мексики посіла перше місце у групі A, обігравши ПАР (2:0), здолавши Південну Корею (1:0) та розгромивши Чехію (3:0). В 1/16 фіналу команда Агірре розібралася з Еквадором (2:0).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Франція вирвала перемогу над Парагваєм і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що збірна Марокко розгромила Канаду і стала першим чвертьфіналістом ЧС-2026.

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