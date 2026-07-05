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Португалія — Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2026
Кріштіану Роналду та його партнери поборються з чинними чемпіонами Європи за путівку до чвертьфіналу Мундіалю.
У понеділок, 6 липня, збірні Португалії та Іспанії позмагаються в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.
Поєдинок відбудеться на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Португальці посіли друге місце у групі K, зігравши внічию з ДР Конго (1:1), розгромивши Узбекистан (5:0) та поділивши очки з Колумбією (0:0). В 1/16 фіналу команда Кріштіану Роналду здобула вольову перемогу над Хорватією (2:1).
Іспанці стали першими у квартеті H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0). В 1/16 фіналу чинні чемпіони Європи розгромили Австрію (3:0).
Переможець пари Португалія — Іспанія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння США — Бельгія.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Португалія — Іспанія.