Знаменитий тренер очолить збірну Німеччини після провалу на ЧС-2026

Юрген Клопп / © Associated Press

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Колишній тренер дортмундської "Боруссії" та "Ліверпуля" Юрген Клопп незабаром очолить збірну Німеччини, яка сенсаційно вилетіла в 1/16 фіналу чемпіонату світу‑2026.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що Клопп погодився прийняти Бундестім. Деталі довгострокового контракту, бачення проєкту та відхід 59-річного фахівця з системи "Ред Булл" ще обговорюються, але він точно очолить німецьку збірну.

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На цій посаді Клопп замінить Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту збірної Німеччини в 1/16 фіналу ЧС-2026 — Бундестім у серії пенальті програла Парагваю (3:4) після нічиєї 1:1 в основний і додатковий час.

Попереднім місцем роботи у тренерській кар'єрі Клоппа був "Ліверпуль", який він залишив після сезону-2023/24.

Німець очолював мерсисайдців від 2015 року і виграв з клубом Лігу чемпіонів, АПЛ, Клубний чемпіонат світу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Англії.

Раніше повідомлялося, що легендарний футболіст розніс збірну Німеччини після вильоту на старті плейоф ЧС-2026.

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