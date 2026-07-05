Оля Цибульська розчулила архівним фото з мамою та братом: який вигляд мала співачка в дитинстві

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

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Українська співачка Оля Цибульська поділилася особливими сімейними спогадами та показала архівний кадр із дитинства.

Приводом для зворушливого допису став день народження мами артистки Наталії. З нагоди свята виконавиця присвятила найріднішій людині щемливе привітання у фотологу та опублікувала рідкісну світлину, на якій ще маленькою позує разом із братом і молодою мамою.

«В часи штучного інтелекту я дуже тішусь, що маю справжнє. Справжню любов, яку ти виростила в нас з братом. Вона така чиста і така велика, що її не виставиш напоказ, не вмістиш у слова. Цей рік був дуже складним. Але я бачила, як ти достойно його прийняла. Я пишаюсь тобою. Твоєю мудрістю і світлом, яке зберігаєш навіть, коли дуже темно», — звернулася до мами співачка.

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Оля Цибульська з родиною — архівне фото / © instagram.com/cybulskaya

Оля також побажала іменинниці не боятися мріяти, творити, подорожувати й дозволяти собі бути щасливою.

«Твори, живи на повні груди, малюй, пиши вірші, мрій, подорожуй. Хай життя балує тебе найсміливішими прекрасними сюрпризами! Пам’ять про минуле не забирає право бути щасливою в майбутньому», — додала артистка.

Під дописом з’явилася й відповідь мами зірки. Наталія подякувала дітям за любов, підтримку та турботу й зізналася, що саме родина є її найбільшою силою.

«Мої світлі серденька, любі мої радості безкінечні, дякую за все і більше… Сила наша в тому, що ми разом. Наша сила — у справжності, любові та радості. Слава Богу за нас», — зворушила мама співачки.

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До привітань приєдналися й підписники Цибульської, а також співак DZIDZIO, який лаконічно побажав іменинниці здійснення всіх мрій.

«Вітаю, хай збуваються бажання» — Дзідзьо

Вітаю Вашу матусю

З Днем народження Вашу маму. Нехай її життя буде щедрим на добрих людей і світлі події, в Вам — ще багато щасливих моментів поруч із найдорожчою людиною

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська приголомшила схудненням на 12 кг. Артистка розкрила свою вагу та як насправді їй вдалося позбутися зайвого.

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