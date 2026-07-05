Тарас Цимбалюк розчулив романтичним сюрпризом свою обраницю під час її відпочинку з дітьми

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька

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Український актор Тарас Цимбалюк дедалі частіше демонструє теплі почуття до акторки Олени Світлицької.

Хоча закохані досі офіційно не коментують свої стосунки, їхні дії говорять самі за себе. Нині Олена проводить відпустку в Карпатах разом із двома дітьми від попереднього шлюбу. У фотоблогу акторка активно ділиться атмосферними кадрами гірського відпочинку, а також показує, як розважається з доньками.

Попри відстань, Тарас не залишив кохану без уваги. У своїх сториз він опублікував скриншот відеодзвінка зі Світлицькою, доповнивши його емоджі у вигляді червоного серця. Втім, найприємніший сюрприз чекав на Олену вже наступного ранку. До її готельного номера доставили великий букет квітів із загадковою листівкою, на якій було лише одне число — «34».

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Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Хто саме став автором романтичного подарунка, акторка не уточнила, але зізналася коханому у любові. Однак, найімовірніше, квіти надіслав саме Цимбалюк. Все тому, що останнім часом пара дедалі частіше обмінюється публічними знаками уваги та не приховує взаємної симпатії й хімії.

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

До слова, ще минулого місяця Світлицька підігріла чутки про роман із Тарасом, опублікувавши добірку спільних світлин, зроблених у різний час. А уважні прихильники раніше помічали, що обох акторів може ще й об'єднувати однакове татуювання у вигляді цифри «5».

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