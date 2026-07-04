Яке свято 5 липня 2026 року / © ТСН

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5 липня 2026 року — неділя. 1592-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

5 липня віряни святкують Матері Божої Неустанної Помочі / © pexels.com

Завтра, 5 липня, віряни святкують Матері Божої Неустанної Помочі. Відома християнська ікона Пресвятої Діви Марії, яка особливо шанується в католицькій традиції. Образ походить із візантійської іконографії та став широко відомим у Європі після XV століття. На іконі Богородиця тримає Немовля Ісуса, а поруч зображені архангели Михаїл і Гавриїл, які показують знаряддя Страстей Христових — як символ майбутніх страждань і спасіння. Назва «Неустанна Поміч» означає постійну духовну опіку: віряни звертаються до Богородиці з молитвами про захист, допомогу в труднощах і підтримку у випробуваннях. Ікона особливо популярна як чудотворна та є символом надії й заступництва.

5 липня в Україні святкують День працівників морського та річкового флоту / © unsplash.com

5 липня в Україні святкують День працівників морського та річкового флоту. Припадає на першу неділю липня. Свято було встановлене в Україні 1993 року, а згодом поновлене 2015 року як окремий професійний день для працівників флоту. Цей день присвячений усім, хто працює на морському й річковому транспорті: морякам, капітанам, судноводіям, портовим працівникам, річковикам та інженерам. Він символізує подяку за їхню працю, яка забезпечує перевезення вантажів і пасажирів, розвиток торгівлі та зв’язку між регіонами.

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5 липня День Військово-Морських Сил Збройних Сил України / © КМДА

Також 5 липня День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Припадає на першу неділю липня. Свято встановлене Указом Президента України 2006 року та поновлене 2015 року. Цей день присвячений особовому складу Військово-Морських Сил ЗСУ: морякам, морській піхоті, офіцерам, які захищають морські кордони України, забезпечують безпеку в Чорному та Азовському морях і беруть участь у бойових операціях.

5 липня День звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів / © КМДА

А ще 5 липня День звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів. Звільнення Слов’янська (2014) — це одна з ключових операцій початкового етапу війни на сході України. У квітні 2014 року місто було захоплене озброєними проросійськими угрупованнями. Слов’янськ став одним із головних осередків бойових дій на Донеччині. 5 липня 2014 року українські сили (Збройні Сили України та підрозділи МВС) увійшли до міста після відходу бойовиків, які залишили Слов’янськ під тиском військових дій. Це стало важливою перемогою української армії та символом поступового відновлення контролю України над частиною Донбасу.

5 липня День звільнення Краматорська від проросійських терористів / © unsplash.com

5 липня День звільнення Краматорська від проросійських терористів. Звільнення Краматорська (2014) — це подія, коли українські сили (Збройні Сили України та підрозділи МВС) відновили контроль над містом після періоду його захоплення проросійськими угрупованнями навесні 2014 року. Краматорськ був одним із ключових опорних пунктів бойовиків у Донецькій області. Після тиску з боку українських сил і втрати інших позицій, незаконні формування залишили місто без масштабних міських боїв, що дозволило українським підрозділам зайти до Краматорська та підняти державний прапор.

5 липня Всесвітній день бікіні / © pexels.com

Також 5 липня Всесвітній день бікіні. Воно присвячене появі бікіні як елемента жіночого купального одягу. Саме цього дня 1946 року у Парижі французький дизайнер Луї Реар вперше представив бікіні публіці. Назву він запозичив від атолу Бікіні в Тихому океані, де напередодні проводилися ядерні випробування, натякаючи на «вибуховий» ефект новинки в моді.

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