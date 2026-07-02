Парагвай — Франція: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Франції з футболу / © Associated Press

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У ніч проти неділі, 5 липня, збірні Парагваю та Франції зустрінуться в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Lincoln Financial Field" в американському місті Філадельфія. Стартовий свисток пролунає о 00:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі збірна Парагваю посіла третє місце у групі D, розгромно програвши США (1:4), здолавши Туреччину (1:0) та зігравши внічию з Австралією (0:0). В 1/16 фіналу південноамериканська збірна у серії пенальті сенсаційно вибила з турніру Німеччину (1:1, пен. 4:3).

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Французи фінішували на першій сходинці у квартеті I, обігравши Сенегал (3:1), а також розгромивши Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). В 1/16 фіналу "Ле Бле" розбили Швецію (3:0).

Прогноз букмекерів на матч Парагвай — Франція

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Франції. На перемогу підопічних Дідьє Дешама в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,20. Нічия — 6,66. Виграш парагвайців — 18,00.

На вихід французів до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,05. Прохід Парагваю до наступної стадії — 8,50.

Переможець пари Парагвай — Франція в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Канада — Марокко.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що лідер французької збірної Кіліан Мбаппе став рекордсменом за кількістю голів у плейоф чемпіонатів світу.

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