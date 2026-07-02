Парагвай — Франция: букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Франции по футболу / © Associated Press

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В ночь на воскресенье, 5 июля, сборные Парагвая и Франции встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на стадионе "Lincoln Financial Field" в американском городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

На текущем Мундиале сборная Парагвая заняла третье место в группе D, разгромно проиграв США (1:4), одолев Турцию (1:0) и сыграв вничью с Австралией (0:0). В 1/16 финала южноамериканская сборная в серии пенальти сенсационно выбила из турнира Германию (1:1, пен. 4:3).

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Французы финишировали на первой строчке в квартете I, обыграв Сенегал (3:1), а также разгромив Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В 1/16 финала "Ле Блэ" разбили Швецию (3:0).

Прогноз букмекеров на матч Парагвай — Франция

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Франции. На победу подопечных Дидье Дешама в основное время можно поставить с коэффициентом 1,20. Ничья — 6,66. Выигрыш парагвайцев — 18,00.

На выход французов в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,05. Проход Парагвая в следующую стадию — 8,50.

Победитель пары Парагвай — Франция в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Канада — Марокко.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что лидер французской сборной Килиан Мбаппе стал рекордсменом по количеству голов в плей-офф чемпионатов мира.

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