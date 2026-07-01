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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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327
Время на прочтение
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Англия совершила камбэк против ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Подопечные Томаса Тухеля уступали в счете до 75-й минуты, но благодаря дублю Гарри Кейна одержали волевую победу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Англия — ДР Конго

Англия — ДР Конго / © Associated Press

Сборная Англии обыграла команду ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте (США) завершился со счетом 2:1.

Конголезцы шокировали англичан на старте встречи — на 7-й минуте Брайан Кипенга точно пробил в ближний угол после заброса Шанселя Мбемба к левому углу штрафной площадки соперника.

Англия — ДР Конго / © Associated Press

Англия — ДР Конго / © Associated Press

Англия — ДР Конго / © Associated Press

Англия — ДР Конго / © Associated Press

На 29-й минуте подопечные Томаса Тухеля имели шанс отыграться, но вратарь конголезцев Лионель Мпаси-Нзау парировал опасный удар головой от Джуда Беллингема.

На 35-й минуте уже Маркус Рашфорд мог сравнять счет, но после его удара слета мяч с линии ворот выбил Аарон Уан-Биссака.

На 42-й минуте у ДР Конго была возможность удвоить свое преимущество в счете, но после прострела Уан-Биссаки с правого фланга Йоан Висса попал в штангу.

В конце первого тайма свои моменты имели Беллингем и Гарри Кейн, но голкипер конголезцев снова совершил сейвы.

Кроме того, Англия претендовала на пенальти — Кейн упал в штрафной соперника, но рефери констатировал, что фола не было.

После перерыва "Три льва" продолжили давить на ворота африканской сборной, которой долгое время удавалось сохранять свои ворота "сухими". Однако на 75-й минуте Англия сравняла счет — Кейн ударом головой замкнул подачу Энтони Гордона с левого угла штрафной площадки.

Англия — ДР Конго / © Associated Press

Англия — ДР Конго / © Associated Press

Англия — ДР Конго / © Associated Press

Англия — ДР Конго / © Associated Press

На 86-й минуте англичане забили во второй раз — Кейн оформил дубль, получив передачу от Гордона перед штрафной конголезцев, протянув мяч вправо и вколотив его под перекладину.

Англия — ДР Конго / © Associated Press

Англия — ДР Конго / © Associated Press

Англия — ДР Конго / © Associated Press

Англия — ДР Конго / © Associated Press

  • Англия заняла первое место в группе L, обыграв Хорватию (4:2), сыграв вничью с Ганой (0:0) и одолев Панаму (2:0).

  • ДР Конго финишировала третьей в квартете K, сыграв вничью с Португалией (1:1), проиграв Колумбии (0:1) и обыграв Узбекистан (3:1).

В 1/8 финала Англия сразится с Мексикой, которая на старте плей-офф разобралась с Эквадором (2:0).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Франция с дублем Мбаппе разбила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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Дата публикации
Количество просмотров
327
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