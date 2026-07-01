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Англия совершила камбэк против ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Подопечные Томаса Тухеля уступали в счете до 75-й минуты, но благодаря дублю Гарри Кейна одержали волевую победу.
Сборная Англии обыграла команду ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте (США) завершился со счетом 2:1.
Конголезцы шокировали англичан на старте встречи — на 7-й минуте Брайан Кипенга точно пробил в ближний угол после заброса Шанселя Мбемба к левому углу штрафной площадки соперника.
На 29-й минуте подопечные Томаса Тухеля имели шанс отыграться, но вратарь конголезцев Лионель Мпаси-Нзау парировал опасный удар головой от Джуда Беллингема.
На 35-й минуте уже Маркус Рашфорд мог сравнять счет, но после его удара слета мяч с линии ворот выбил Аарон Уан-Биссака.
На 42-й минуте у ДР Конго была возможность удвоить свое преимущество в счете, но после прострела Уан-Биссаки с правого фланга Йоан Висса попал в штангу.
В конце первого тайма свои моменты имели Беллингем и Гарри Кейн, но голкипер конголезцев снова совершил сейвы.
Кроме того, Англия претендовала на пенальти — Кейн упал в штрафной соперника, но рефери констатировал, что фола не было.
После перерыва "Три льва" продолжили давить на ворота африканской сборной, которой долгое время удавалось сохранять свои ворота "сухими". Однако на 75-й минуте Англия сравняла счет — Кейн ударом головой замкнул подачу Энтони Гордона с левого угла штрафной площадки.
На 86-й минуте англичане забили во второй раз — Кейн оформил дубль, получив передачу от Гордона перед штрафной конголезцев, протянув мяч вправо и вколотив его под перекладину.
Англия заняла первое место в группе L, обыграв Хорватию (4:2), сыграв вничью с Ганой (0:0) и одолев Панаму (2:0).
ДР Конго финишировала третьей в квартете K, сыграв вничью с Португалией (1:1), проиграв Колумбии (0:1) и обыграв Узбекистан (3:1).
В 1/8 финала Англия сразится с Мексикой, которая на старте плей-офф разобралась с Эквадором (2:0).
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Ранее сообщалось, что Франция с дублем Мбаппе разбила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.