"Я бы поставил деньги на украинцев": в США сделали громкое заявление относительно войны

Кот Келлог / © Associated Press

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Баланс сил в полномасштабной войне между Россией и Украиной постепенно меняется, и украинские военные впервые за длительное время начинают получать преимущество на фронте.

Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает TVP World.

Кит Келлог о войне в Украине — что заявил

По словам Кита Келлога, на ход боевых действий существенно влияют успешные дальнобойные удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре. Следствием этих атак стал дефицит горючего, который, в частности, зафиксирован в оккупированном Крыму.

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«Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают получать преимущество над россиянами», — отметил Келлог.

Он отметил, что при необходимости сделать прогноз дальнейшего развития событий, его оценка была бы в пользу Украины.

«Сегодня я бы поставил больше денег на украинцев, чем на россиян», — заявил эксспецпредставитель.

Келлог также добавил, что нынешнее изменение ситуации на поле боя способно повлиять на дальнейшую позицию американского президента Дональда Трампа по поддержке Киева.

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«Президент Трамп любит победителей», — подытожил он.

Война в Украине — последние новости

Напомним, РФ готовит очередной массированный удар по Украине, угроза которого актуальна уже в ближайшую ночь. В то же время, руководство России категорически отказывается от завершения войны, несмотря на готовность украинской стороны к содержательным переговорам.

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