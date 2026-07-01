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"Я бы поставил деньги на украинцев": в США сделали громкое заявление относительно войны
Баланс сил в войне постепенно меняется в пользу Украины. В США заявили, что ВСУ впервые с 2023 года начинают добывать преимущество над РФ на поле боя.
Баланс сил в полномасштабной войне между Россией и Украиной постепенно меняется, и украинские военные впервые за длительное время начинают получать преимущество на фронте.
Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает TVP World.
Кит Келлог о войне в Украине — что заявил
По словам Кита Келлога, на ход боевых действий существенно влияют успешные дальнобойные удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре. Следствием этих атак стал дефицит горючего, который, в частности, зафиксирован в оккупированном Крыму.
«Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают получать преимущество над россиянами», — отметил Келлог.
Он отметил, что при необходимости сделать прогноз дальнейшего развития событий, его оценка была бы в пользу Украины.
«Сегодня я бы поставил больше денег на украинцев, чем на россиян», — заявил эксспецпредставитель.
Келлог также добавил, что нынешнее изменение ситуации на поле боя способно повлиять на дальнейшую позицию американского президента Дональда Трампа по поддержке Киева.
«Президент Трамп любит победителей», — подытожил он.
Война в Украине — последние новости
Напомним, РФ готовит очередной массированный удар по Украине, угроза которого актуальна уже в ближайшую ночь. В то же время, руководство России категорически отказывается от завершения войны, несмотря на готовность украинской стороны к содержательным переговорам.
Также мы писали, что Владимир Путин выбирает между тремя вариантами действий, среди которых новая мобилизация и удары по НАТО. В силах обороны назвали единственный способ принудить РФ к миру.