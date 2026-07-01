Сильная жара мешает спать: простой трюк, улучшающий ваш сон летом

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Жаркие летние ночи часто превращают засыпание в настоящий вызов. Открытое окно помогает спастись от духоты, но вместе с прохладой в спальню приходит лишний свет, который может мешать качественному отдыху.

Эксперты рассказали Vogue España об одном способе обеспечить хороший сон даже в жаркие ночи.

Один из простых способов создать более комфортные условия для сна даже летом — маска для глаз. Она помогает блокировать свет и поддерживать естественные процессы, очень необходимые для полноценного восстановления организма.

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Специалист по нейропсихологии Франсиско Мира отмечает, что блокировка внешних раздражителей с помощью маски для глаз может улучшить качество сна. Это имеет четкое физиологическое объяснение, ведь свет напрямую влияет на выработку мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание.

Рассеянный свет является одним из главных регуляторов циркадного ритма, поскольку он оказывает непосредственное влияние на секрецию мелатонина. Даже низкий уровень света, проникающего сквозь шторы, может частично подавлять выработку мелатонина, задерживая переход в фазы гибернации.

«Благодаря маске для глаз, которая блокирует свет, это вмешательство уменьшается, создавая более благоприятную среду для отдыха мозга и поддержания более стабильных и непрерывных циклов сна», — рассказал доктор.

Помимо блокировки света, маска для глаз обеспечивает эффект сенсорной изоляции, помогающий генерировать четкий сигнал о том, что пора спать. Уменьшая визуальные раздражители, которые могут поддерживать мозг в состоянии бдительности или активации, она способствует расслаблению и переходу в состояние глубокого покоя.

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«Этот эффект особенно актуален в городской среде или комнатах с внешними источниками света, где даже небольшие колебания света могут вызвать микропробуждение», — утверждает Франсиско Мира.

Другие преимущества масок

Хотя эти рекомендации — в контексте особо жаркого лета. Впрочем, по словам специалистов, реальность такова, что маска для глаз имеет смысл круглый год, потому что помогает, когда есть другие источники света.

«В идеале следует спать в как можно более темной комнате. Если это невозможно, маска для глаз может быть простым, недорогим и эффективным инструментом для создания темноты, необходимой вашему мозгу для лучшего сна», — подчеркнул доктор.

Напомним, мы писали о том, как летом охладить комнату без кондиционера

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