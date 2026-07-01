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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
176
Время на прочтение
1 мин

Эффектная блондинка: помощница Трампа в платье-рубашке и с красивой прической появилась на открытии ярмарки

Для публичного мероприятия Моника Кроули выбрала элегантный монохромный наряд глубокого синего оттенка.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Моника Кроули

Моника Кроули / © Getty Images

Фотографы запечатлели руководителя протокольного отдела Государственного департамента США Монику Кроули во время торжественного открытия Большой ярмарки американских штатов на Национальной аллее в Вашингтоне. Ярмарка проводится в рамках празднования 250-летия Америки и продлится до 10 июля.

Для своего выхода чиновница выбрала темно-синее платье-рубашку длиной до колен с длинными рукавами, отложным воротником и тонким поясом, который подчеркнул талию.

Монику Кроули / © Getty Images

Монику Кроули / © Getty Images

Образ Кроули дополнила чtрными туфлями-лодочками на каблуках, золотыми серьгами-кольцами, тонким браслетом и часами.

Моника дополнила свой наряд красивой прической с локонами и объемом у корней, а также макияжем с акцентом на глазах. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках — браслеты.

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Дата публикации
Количество просмотров
176
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