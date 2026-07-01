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Эффектная блондинка: помощница Трампа в платье-рубашке и с красивой прической появилась на открытии ярмарки
Для публичного мероприятия Моника Кроули выбрала элегантный монохромный наряд глубокого синего оттенка.
Фотографы запечатлели руководителя протокольного отдела Государственного департамента США Монику Кроули во время торжественного открытия Большой ярмарки американских штатов на Национальной аллее в Вашингтоне. Ярмарка проводится в рамках празднования 250-летия Америки и продлится до 10 июля.
Для своего выхода чиновница выбрала темно-синее платье-рубашку длиной до колен с длинными рукавами, отложным воротником и тонким поясом, который подчеркнул талию.
Образ Кроули дополнила чtрными туфлями-лодочками на каблуках, золотыми серьгами-кольцами, тонким браслетом и часами.
Моника дополнила свой наряд красивой прической с локонами и объемом у корней, а также макияжем с акцентом на глазах. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках — браслеты.