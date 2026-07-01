MONATIK, Kurgan & Agregat и другие звезды снялись в зрелищном ролике Atlas Festival: сбор на 150 млн грн продолжается

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Atlas Festival напоминает о масштабной благотворительной акции «150%», которая проходит с апреля. Совместно с фондом «Повернись живим» и ПриватБанком команда фестиваля собирает 150 миллионов гривен на проект «Дронопад», а для тех, кто присоединится, подготовила розыгрыш ценных подарков.

Чтобы привлечь внимание к инициативе, организаторы выпустили зрелищный вирусный ролик, стилизованный под остросюжетный криминальный триллер. По сюжету происходит большое «совещание» Atlas Family, где главным героем становится каждый украинец, который каждый день делает больше, чем от него ожидают.

В клипе снялись MONATIK, Тарас Чмут, братья Амил и Рамил Насировы (Kurgan & Agregat), Евгений Володченко, KLER, SKYLERR, Олег Карпенко и другие. Возглавляет «семейную встречу» загадочный Дон Атлас, который провозглашает главный принцип кампании: «Ты — это 150%».

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«Сбор 150% — это о каждом из нас. В моменты, когда кажется, что силы уже на пределе, мы находим в себе ещё 50% сверху. Быть частью Family — значит разделять эти ценности. Ты не просто делаешь пожертвование — ты и есть эти 150%», — отмечают организаторы.

Все собранные средства пойдут на обеспечение подразделений, занимающихся перехватом и уничтожением вражеских ударных и разведывательных беспилотников. Именно для этого работает флагманский проект «Дронопад» фонда «Повернись живим».

Помимо возможности помочь украинским защитникам, участники сбора могут получить подарки. Главный приз — внедорожник Jeep Avenger The North Face от партнера «Хапай авто | лизинг». Для участия в розыгрыше достаточно сделать пожертвование в размере от 300 гривен.

К кампании уже присоединились «ПриватБанк», Uklon и «Хапай авто | лизинг».

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В прошлом году Atlas Festival удалось собрать почти 122 миллиона гривен на нужды украинских военных. В этом году организаторы стремятся превзойти этот результат и призывают украинцев присоединиться к сбору средств, ведь каждый вклад приближает нас к общей цели.

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