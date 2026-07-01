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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
14
Время на прочтение
1 мин

В рваных мини-шортах и брендовых балетках: Дуа Липу подловили на прогулке по Нью-Йорку

Британская певица появилась на публике в комфортном летнем наряде.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Дуа Липа

Дуа Липа / © Getty Images

Папараци подловили Дуа Липу на улицах Нью-Йорка. Звезда выбрала для прогулки комфортній повседневный образ, в котором базовые вещи сочетались со стильными аксессуарами.

Артистка была одета в светлый лонгслив свободного кроя и короткие рваные джинсовые шорты с необработанным краем, которые подчеркнули ее стройные загорелые ноги. На талии был черный кожаный пояс с металлической пряжкой.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

На ней были бордовые кожаные балетки Chanel с контрастным голубым логотипом Модного дома. Образ она дополнила вместительной черной сумкой из зернистой кожи.

Из аксессуаров Дуа выбрала синюю бейсболку с козырьком, надетую задом наперед, золотые часы и кольца. В руках она держала бутылку воды.

Напомним, Дуа Липа рассказала, как провела медовый месяц с мужем в Италии.

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Дата публикации
Количество просмотров
14
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