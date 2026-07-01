Сад, который лечит: как обычная клумба может стать частью терапии пациентов

Сад, который лечит / © Associated Press

Реклама

Может ли обычный сад помочь восстановить душевное равновесие. В медицинском центре Kettering Health Behavioral Medical Center доказали, что да. Здесь заброшенную зеленую площадку превратили в терапевтическое пространство, где пациенты могут не только отдохнуть, но и вновь почувствовать контроль над собственной жизнью.

Эми Каннингем, специалист по профессиональному развитию медсестёр, вместе с коллегами Полой Ренкинг и Доном Эвансом создала терапевтический сад, который стал важной частью психологической поддержки пациентов.

По словам Каннингем, всё началось с большого зелёного участка, который простаивал без дела. В 2024 году она предложила превратить его в место, которое принесет пользу как пациентам, так и персоналу. Ведь садоводство, как она убеждена, само по себе обладает терапевтическим эффектом.

Реклама

Сад, созданный совместными усилиями

Перед началом работы команда определила несколько основных принципов. Пространство должно было быть ориентированным на пациентов, терапевтическим, безопасным для психиатрического отделения, обеспечиваться собственными силами и создаваться за счет пожертвований.

Весной 2024 года стартовала благотворительная кампания, к которой присоединились сотрудники медицинского центра и местные жители. Люди приносили растения из своих садов, необходимый инвентарь и даже финансовую помощь. Часть растений Эми приобрела на сезонных распродажах в местных садовых центрах.

Больше, чем просто клумбы

Уже в первый сезон сад превратился в настоящее терапевтическое пространство. Здесь высадили цветы, деревья и растения, дающие съедобные плоды. Это пространство интегрировали в программу лечения: там проводят групповые занятия, сенсорные практики и предлагают пациентам по собственному желанию ухаживать за растениями.

Для тех, кто не может выходить на улицу, установили кормушки для птиц и посадили ароматные растения у окон, чтобы они тоже могли общаться с природой.

Реклама

Как отмечает Каннингем, целью никогда не было создание красивой ландшафтной композиции. С самого начала всё делалось ради пациентов, чтобы это было личное пространство, созданное людьми, к которому каждый чувствовал бы свою причастность.

Мелочи, которые возвращают ощущение контроля

По словам команды, даже простые задачи, такие как полить цветы, прополоть грядку или посадить новое растение, помогают пациентам почувствовать свою значимость и вернуть ощущение контроля над жизнью. Такие занятия способны изменить самые тяжелые периоды в жизни человека и подарить ощущение спокойствия.

Эта история еще раз напоминает, что порой настоящая терапия начинается не в кабинете психотерапевта, а среди цветов, зелени и простых повседневных дел, которые помогают человеку вновь почувствовать связь с собой и миром.

Новости партнеров