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В Польше резко изменили правила для украинских беженцев: кто потеряет государственную помощь
Тысячи украинцев в Польше могут остаться без жилья.
С 1 июля в Польше начали действовать новые правила поддержки украинских беженцев. Государство не будет больше финансировать проживание большинства граждан Украины в центрах коллективного размещения (OZZ). Поэтому тысячи людей могут оказаться в сложном положении, а правозащитники предупреждают о риске бездомности.
Об этом сообщает TVN24.
Кто потеряет право на бесплатное проживание
Изменения стали очередным этапом постепенного сворачивания специальной помощи для украинцев, прибывших в Польшу из-за полномасштабной войны.
Теперь бесплатное проживание в центрах коллективного размещения больше не будет финансироваться для большинства их жителей. В первую очередь это касается матерей с детьми старше одного года и пожилых людей, получающих польскую пенсию, даже если ее размер составляет всего несколько сотен или несколько десятков злотых.
По оценкам руководителей центров размещения, новые правила могут затронуть около 40% нынешних жителей. Больше всего пострадают одинокие матери с детьми.
Кто сохранит право на помощь
Бесплатное проживание будет гарантироваться:
людям с инвалидностью;
беременным женщинам;
пенсионерам, которые не получают польскую пенсию и не имеют семьи в Польше;
другим категориям граждан, которых польское законодательство относит к наиболее уязвимым.
В то же время возникли противоречивые ситуации. Например, беременная украинка, которая ожидает рождения седьмого ребенка, сохраняет право на бесплатное проживание, тогда как пребывание его шестерых детей государство уже не будет оплачивать.
Правозащитники предупреждают о риске бездомности
Руководитель одного из центров коллективного размещения в Гожуве-Велькопольском Иоанна Есис-Полевская заявила, что после изменений без помощи могут остаться именно те люди, которые больше всего в ней нуждаются.
В свою очередь омбудсмен Польши Марцин Вйонцек обратился в Министерство семьи, труда и социальной политики, отметив, что ограничение доступа к центрам может ухудшить условия жизни украинских беженцев и увеличить риск бездомности.
Представители благотворительных организаций также предупреждают, что часть людей из-за новых правил может просто не иметь средств для аренды жилья.
Что отвечает польское правительство
Министерство семьи, труда и социальной политики Польши Агнешка Дземянович-Бонк заверила, что лица из уязвимых категорий и дальше будут бесплатно проживать в центрах размещения.
По ее словам, правительство уже предоставило воеводам рекомендации по поддержке семей, которые по новым правилам могут оказаться в затруднительном положении. В случае необходимости, они смогут получить специальные социальные выплаты от органов местного самоуправления.
Министерство подготовило законодательные изменения, которые должны системно урегулировать вопросы проживания детей в центрах коллективного размещения.
В Польше продолжается сбор средств для украинцев, которые после предварительных этапов сворачивания помощи потеряли право на бесплатное медицинское обслуживание. Благотворители отмечают, что в наибольшей поддержке нуждаются тяжелобольные люди и семьи, которые из-за сложных жизненных обстоятельств не могут обеспечить себя самостоятельно.