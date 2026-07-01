Известная певица после съемок клипа в постели с Олегом Скрипкой раскрыла, сколько ему заплатила за это

Ульяна Ройс и Олег Скрипка / © instagram.com/uliana_royce

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Известная украинская певица Ульяна Ройс раскрыла подробности сотрудничества с музыкантом Олегом Скрипкой.

Так, недавно артистка презентовала клип на песню «Саме той», в котором снялся лидер группы «Воплі Відоплясова». По сюжету Ульяна и Олег играют возлюбленную пару, появляясь вместе в романтических сценах, в том числе и в постели, где нежно держатся за руки.

Впрочем, как призналась исполнительница в проекте «Наодинці з Гламуром», участие легендарного артиста в съемках обошлось ей в символическую сумму. По словам Ройс, Скрипка не просил гонорар, а попросил покрыть его райдер.

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«Когда я придумала сюжет клипа на песню „Саме той“, то поняла, что мне нужен статный мужчина, от которого веет вайбом миллиардера. Тогда в голову пришел сразу Олег Скрипка. Моя команда связалась с ним, Олег вспомнил меня, когда я еще в 2019 году участвовала в его проекте. И когда я ему рассказала идею, он согласился. Единственный гонорар, который он получил, — покрытие райдера», — удивила певица в разговоре с Анной Севастьяновой.

Тем не менее, артистка говорит, что организация питания для музыканта требовала особого подхода. Оказалось, что Олег Скрипка соблюдает сыроедение и вегетарианство, поэтому для него подготовили специальное меню.

«Мы его очень хорошо накормили, потому что он сыроед и вегетарианец. Там было специальное меню, и это было нам только к счастью», — добавила Ульяна.

Несмотря на длительные 12-часовые съемки, Ройс осталась в восторге от совместной работы и не скрывает своего увлечения коллегой, который согласился на такую авантюру: «Он очень интересный человек и я ему благодарна».

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▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ВОЛКАНОВ готується до весілля | ЗІБРОВ розчулив ПОПОВНЕННЯМ у сім'ї | ЦИБУЛЬСЬКА ТРОЛИТЬ зірок

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