Відома співачка після знімань кліпу у ліжку з Олегом Скрипкою розкрила, скільки йому заплатила за це

Уляна Ройс і Олег Скрипка / © instagram.com/uliana_royce

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Відома українська співачка Уляна Ройс розкрила подробиці співпраці з музикантом Олегом Скрипкою.

Так, нещодавно артистка презентувала кліп на пісню «Саме той», у якому знявся лідер гурту «Воплі Відоплясова». За сюжетом Уляна та Олег грають закохану пару, з’являючись разом у романтичних сценах, зокрема й у ліжку, де ніжно тримаються за руки.

Утім, як зізналася виконавиця у проєкті «Наодинці з Гламуром», участь легендарного артиста у зніманнях обійшлася їй у символічну суму. За словами Ройс, Скрипка не просив гонорар, а лише попросив покрити його райдер.

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«Коли я придумала сюжет кліпу на пісню „Саме той“, то зрозуміла, що мені потрібний статний чоловік, від якого віє вайбом мільярдера. Тоді на думку спав одразу Олег Скрипка. Моя команда зв’язалася з ним, Олег згадав мене, коли я ще 2019 року брала участь у його проєкті. І коли я йому розповіла ідею, то він погодився. Єдиний гонорар, який він отримав, — покриття райдеру», — здивувала співачка у розмові з Анною Севастьяновою.

Тим не менш, артистка говорить, що організація харчування для музиканта вимагала особливого підходу. Виявилося, що Олег Скрипка дотримується сироїдіння та вегетаріанства, тому для нього підготували спеціальне меню.

«Ми його дуже гарно нагодували, бо він сироїд і вегетаріанець. Там було спеціальне меню, й це було нам тільки в щастя», — додала Уляна.

Попри тривалі 12-годинні знімання, Ройс залишилася у захваті від спільної роботи та не приховує свого захоплення колегою, який погодився на таку авантюру: «Він дуже цікава людина і я йому вдячна».

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▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ВОЛКАНОВ готується до весілля | ЗІБРОВ розчулив ПОПОВНЕННЯМ у сім'ї | ЦИБУЛЬСЬКА ТРОЛИТЬ зірок

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