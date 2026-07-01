alyona alyona чорним купальником з глибоким вирізом у декольте підкреслила пишні форми

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Українська реп-виконавиця alyona alyona у купальнику посвітила пишними формами.

Артистка вирішила відпочити від робочих буднів та насолодитися літньою відпусткою. Тож, знаменитість зібрала речі та вирушила до Одеси. У своєму Instagram співачка вже й встигла поділитися першими кадрами з відпочинку. Звичайно, не минулось без пляжного контенту.

alyona alyona показала, як відпочивала біля басейну. Артистка попозувала перед об’єктивом камери в чорному суцільному купальнику. У вбрання був глибокий виріз в зоні декольте, що лише підкреслювало пишні форми виконавиці. Своє чорняве довге волосся знаменитість розпустила, а образ доповнила довгими сережками.

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alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

У коментарях виконавиця зібрала купу компліментів від своїх підписників. Фани артистки не стримувались. Вони зазначили, що їхня кумирка має просто неперевершений вигляд, а блакитний колір Одеси та Чорного моря їй пасує.

Ви прекрасна!

Яка ніжна! Вам личить море і літо!

Мені купальник дуже сподобався!

Нагадаємо, нещодавно дружина гумориста Юрія Ткача показалась в купальнику під час відпочинку в Одесі. Вікторія продемонструвала, який вигляд має її фігура після схуднення на 30 кілограм.

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