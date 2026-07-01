Соломія Вітвіцька висловилась про першу вагітність у 46 років та зізналась, чи йтиме в декрет

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька висловилась про першу вагітність у 46 років та зізналась, чи йтиме в декретну відпустку.

Знаменитість зараз чекає на народження первістка. Ведуча в інтерв’ю kp.ua зізнається, що її вагітність протікає чудово, немає жодних ризиків чи застережень. Тож, поки Соломія Вітвіцька й далі працює. Утім, вона все ж таки планує декретну відпустку, аби якийсь час провести з дитиною. Проте знаменитість точно не знає, коли саме вона почнеться та скільки триватиме.

«Думаю, якийсь час точно побуду в декреті, це такий вже вік усвідомленого материнства, батьківства. Але, чесно кажучи, поки що цього не уявляю. У мене немає жодних ризиків чи застережень від лікарів, то ж поки планую ходити на роботу. Тим паче, як я казала, в мене на роботі найкращі умови, класне ставлення. Всі підтримують, допомагають», — говорить ведуча.

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Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

До речі, Соломії Вітвіцькій зараз 46 років. Для ведучої ця вагітність перша. Знаменитість тішить, що зараз толерантно ставляться до віку, і вона не чула образливих коментарів на кшталт «старородящая». Проте Вітвіцькій приписували сурогатне материнство та ЕКЗ. Сама ж ведуча запевняє, що не зважає на такі коментарі.

«Бувають якісь поодинокі хейтерські коментарі в соцмережах, але я на них не зважаю. Дуже смішно, коли писали: „Вона не вагітна. Їй сурогатна мама виношує дитину, вона з накладним животом. Або — вона зробила ЕКЗ, то все показуха“. Але якби я навіть і зробила ЕКЗ, я б про це сказала. Я і в ефірі постійно кажу, що це норма, це ок», — зазначила ведуча.

Нагадаємо, раніше Соломія Вітвіцька розкрила, яким було її весілля з нареченим-військовим. Пара святкувала особливий день в їхньому сімейному житті на Закарпатті.

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