На кордоні з Румунією утворилися затори: що відбувається на пункті "Ісакча"

Поромна переправа Орлівка-Ісакча (ілюстративне фото)

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У румунському поромному пункті пропуску «Ісакча» зафіксували значне скупчення автомобілів. Транспорт накопичився в обох напрямках — як на в’їзд до Румунії, так і на виїзд із країни.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Прикордонники закликали водіїв та мандрівників врахувати цю ситуацію на румунському боці під час планування своїх міжнародних поїздок.

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«Разом з тим зазначимо, що поромний пункт пропуску "Орлівка" працює в штатному режимі та забезпечує ритмічність пропускних операцій. Черги станом на сьогодні на території України відсутні», — зазначили у ДПСУ.

Також там запевнили, що сам пором курсує за визначеним графіком цілодобово.

Нагадаємо, на кордоні з Румунією утворилися багатокілометрові черги. Люди змушені годинами лежати просто на асфальті, очікуючи своєї черги, та ночувати просто неба посеред полів. У ДПСУ наголошують, що проблеми з транспортним колапсом виникли через затримки з боку сусідньої країни.

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