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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
97
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1 хв

На кордоні з Румунією утворилися затори: що відбувається на пункті "Ісакча"

На румунському пункті пропуску «Ісакча» утворилися черги з транспорту.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Поромна переправа Орлівка-Ісакча (ілюстративне фото)

Поромна переправа Орлівка-Ісакча (ілюстративне фото)

У румунському поромному пункті пропуску «Ісакча» зафіксували значне скупчення автомобілів. Транспорт накопичився в обох напрямках — як на в’їзд до Румунії, так і на виїзд із країни.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Прикордонники закликали водіїв та мандрівників врахувати цю ситуацію на румунському боці під час планування своїх міжнародних поїздок.

«Разом з тим зазначимо, що поромний пункт пропуску "Орлівка" працює в штатному режимі та забезпечує ритмічність пропускних операцій. Черги станом на сьогодні на території України відсутні», — зазначили у ДПСУ.

Також там запевнили, що сам пором курсує за визначеним графіком цілодобово.

Нагадаємо, на кордоні з Румунією утворилися багатокілометрові черги. Люди змушені годинами лежати просто на асфальті, очікуючи своєї черги, та ночувати просто неба посеред полів. У ДПСУ наголошують, що проблеми з транспортним колапсом виникли через затримки з боку сусідньої країни.

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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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