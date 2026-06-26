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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
406
Час на прочитання
2 хв

На кордоні з Польщею знову великі черги: у ДПСУ пояснили причину

ДПСУ пояснила ситуацію на кордоні з Польщею та пояснили, чому збільшилися черги.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Черги на кордоні

Черги на кордоні / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Половина людей, які в’їжджають в Україну або виїжджають за кордон, їдуть саме через Польщу. Улітку мандрівників побільшало, тому на цьому напрямку зараз найбільші черги.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Чому на кордоні з Польщею великі черги

За словами речника, українські прикордонники відповідають лише за свої пункти пропуску і не оцінюють роботу колег із суміжних країн.

«Якщо говорити про прикордонників суміжних країн, в тому числі і Польщі, то вони керуються своїми нормами законодавства і тільки громадяни, які перетинають кордон, можуть оцінити, наскільки прискіпливо та швидко здійснюються пропускні операції по той бік кордону», — зауважив Андрій Демченко.

За його слова, загалом на кордон із Польщею припадає 50% всього пасажиропотоку України, причому це стосується як виїзду з країни, так і в’їзду до неї. Андрій Демченко також додав, що через літній сезон пасажиропотік суттєво збільшився, тому саме на кордоні з Польщею наразі формуються найбільші черги.

Черги на кордоні з Польщею — останні новини

Нагадаємо, віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба зустрівся із міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком та обговорив колапс у пункті пропуску «Шегині — Медика», де утворилися величезні черги, а автобуси стоять по 12 годин.

Також ми писали, що на пункті пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею утворилися величезні затори. У чергах стоять автобуси та легкові авто. Причина — ремонт автобусної смуги на польському боці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
406
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